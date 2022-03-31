Intel представила пять видеокарт Arc для ноутбуков — две из них уже доступны

Компания Intel официально представила дискретные графические ускорители Arc A, которые ориентированы на использование в лэптопах. В модельном ряду - пять представителей, первые видеокарты уже доступны в серийных ноутбуках. Что касается видеокарт Arc A для настольных компьютеров и рабочих станций, то они выйдут позднее в этом году.

Представленные графические ускорители Arc A основываются на архитектуре Xe HPG и ориентированы на широкий спектр современных мобильных систем. В семейство входит три серии видеокарт: Arc 3, Arc 5 и Arc 7. Каждая серия, характеризующаяся тем или иным уровнем производительности, может состоять из нескольких моделей дискретных видеокарт.

Видеокарты младшей серии Intel Arc 3 нацеливаются на гейминг в разрешении 1080p. К их числу относятся A350M для ультратонких ноутбуков и A370M для более производительных тонких и лёгких систем. Intel обещает, что A370M способна обеспечить частоту кадров 60 FPS в современных играх при средних настройках качества и более 90 FPS в соревновательных киберспортивных играх.

В собственных тестах Intel сравнивает видеокарту Arc A370M со встроенной графикой Iris Xe c 96 исполнительными устройствами из процессоров Alder Lake, и новинка выглядит в полтора-два раза быстрее. Это можно трактовать так, что карты серии Arc 3 по игровой производительности сопоставимы с интегрированной графикой мобильных процессоров Ryzen 6000 (Rembrandt).

Видеокарта Arc A350M получила 6 Xe-ядер, 6 блоков трассировки лучей и 4 Гбайт 64-бит GDDR6-памяти. Более скоростная карта Arc A370M имеет по 8 Xe-ядер и блоков трассировки лучей, но такой же объём видеопамяти. Эти карты уже поставляются производителям ноутбуков и доступны в готовых изделиях.

Серии Arc 5 и Arc 7 выйдут чуть позднее и получат более высокую производительность. Видеокарта Arc A550M будет иметь по 16 Xe-ядер и блоков трассировки лучей, а также 8 Гбайт 128-бит GDDR6. Модель Arc A730M получит по 24 Xe-ядра и блока трассировки плюс 12 Гбайт 192-бит видеопамяти. А у флагманской A770M будет 32 ядра и RT-блока и 16 Гбайт 256-бит GDDR6. Помимо прочего у видеокарт варьируется и энергопотребление: в то время как младшие варианты Arc 3 потребляют от 25 до 50 Вт, старшие Arc 7 имеют тепловой пакет от в диапазоне 80-150 Вт.

Каждый графический процессор Arc поддерживает до четырёх HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4a, которые способны работать с панелями и мониторами класса 4K/120 Гц или 8K/60 Гц. Также медиадвижок видеокарт Intel способен осуществлять аппаратное декодирование 8K60 12-бит HDR-видеопотока и кодирование видеопотока с разрешением вплоть до 8K 10-бит HDR. При этом поддерживаются все современные кодеки, включая не только VP9, AVC и HEVC, но и наиболее прогрессивный AV1 (в том числе и при кодировании). Как утверждает Intel, аппаратное кодирование AV1 в видеокартах Arc работает в 50 раз быстрее по сравнению с программным кодированием.

Все видеокарты Intel Arc поддерживают технологию ИИ-масштабирования Xe Super Sampling (XeSS). Сама эта технология, аналогичная NVIDIA DLSS, будет представлена летом. Ожидается, что на момент запуска её поддержка будет внедрена в более чем 20 игр. Также Intel обещает открыть XeSS SDK и необходимые инструменты для простого внедрения масштабирования всеми желающими разработчиками.

Ещё одно уникальное свойство видеокарт Arc A - технология Deep Link. Благодаря ей ресурсы дискретного графического ускорителя могут быть объединены с блоками, имеющимися в процессорном интегрированном GPU, для решения единой задачи. Суммарная мощность такого тандема повышается вплоть до 30 %, однако на данный момент технология применима только для задач вычислительного характера (ИИ и транскодирование видео).

Ноутбуки с видеокартами Arc 3 уже доступны для предзаказа - их стоимость начинается с $900. Первым ноутбуком с дискретной графической картой Intel Arc стал Samsung Galaxy Book2 Pro, но список партнёров, избравших дискретные видеокарты Intel для своих решений, очень широк и включает такие имена, как Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, MSI и проч.

Мобильные видеокарты серий Arc 5 и Arc 7 появятся в готовых продуктах в начале лета.