США смогут обеспечить себя литием за счёт геотермальных источников

Считается, что в США работает только одно месторождение лития, хотя его эффективность также под вопросом. Подобное положение делает страну зависимой от импортных поставок этого поистине стратегического сырья. В то же время литий в виде растворённых солей в достаточном количестве имеется в геотермальных источниках и, как считают учёные, США могут полностью закрыть для себя проблему поставок лития с помощью этих источников.

К добыче лития из рассолов из геотермальных источников идут операторы скважин в районе солёного озера Солтон-Си на юге Калифорнии. В этом месте имеются 11 геотермальных электростанций, на которых проходят испытания перспективные установки по извлечению лития из жидкости. Геотермальные воды поднимаются на поверхность и доводятся до кипения для подачи пара на лопасти турбин. Оставшийся концентрированный рассол в виде побочного продукта обрабатывается, и из него извлекаются соли лития, из которых затем получают металлический литий.

По подсчётам геологов, геотермальные станции в районе Солтон-Си смогут производить до 20 тыс. тонн металлического лития в год. Это в 10 раз перекрывает текущий спрос на литий в США. Остаётся вопрос: когда всё это выйдет на промышленный уровень добычи? Очевидно, что на это уйдут годы. Впрочем, геотермальные источники признаются перспективными поставщиками лития. На этом направлении работают также в Германии и Великобритании. И со временем геотермальные скважины могут стать основными поставщиками лития в развитых странах, тогда как поставки тепла и электричества перейдут в разряд приятного бонуса.