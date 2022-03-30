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В браузере Opera появилась поддержка биткоина, Polygon и Solana
20:42 30.03.2022 |
Норвежская компания Opera добавила в браузер поддержку биткоина, Solana, Polygon, Celo, Nervos Network, StarkEx, IXO и сайдчейна Ronin.
«Пользователи получают доступ к обширной экосистеме приложений на базе Polygon и Solana, а также к преимуществам сетей второго уровня через DeversiFi на основе StarkWare. Они также могут заботиться о своих Axies, получив доступ к Ronin», - говорится в блоге Opera.
Интеграцию множества блокчейнов и решений второго уровня разработики назвали ключевой стратегией и частью миссии Opera, которая заключается в приобщении миллионов пользователей к Web 3.0.
Solana, StarkWare, IXO, Ronin, Nervos, Celo и биткоин пока доступны лишь в Opera для Android. Их поддержка в «криптобраузере» (Crypto Browser Project) появится в ближайшие месяцы.
«В конечном счете Web 3.0 на пути к тому, чтобы стать мейнстримной веб-технологией. Пользователям не нужно знать о взаимодействии с ней. Им нужен превосходный пользовательский опыт и реальная польза», - заявил вице-президент по мобильным технологиям Opera Йорген Арнесен.
В 2018 году фирма представила готовый к Web 3.0 браузер со встроенным Ethereum-кошельком для Android. Через полгода вышла версия для iOS.
В 2020 году Opera первым из ведущих браузеров добавил поддержку децентрализованного домена благодаря сотрудничеству с Unstoppable Domains.
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