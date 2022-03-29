SpaceX запустит 60 ракет Falcon 9 в этом году — это больше, чем Китай запустил за 2021 год

Аэрокосмическая компания SpaceX планирует в текущем году осуществить 60 пуском ракет-носителей семейства Falcon - ещё в феврале компания заявляла о планах на 50 стартов. Об это сообщил основатель SpaceX Илон Маск (Elon Musk) в своём Twitter. Также он отметил, что ожидает, что Starlink в течение 18 месяцев запустит 4200 интернет-спутников.

На данный момент основной ракетой SpaceX является частично многоразовая двухступенчатая Falcon 9, относящаяся к тяжёлому классу и доступная в нескольких модификациях. Именно с её помощью компания выводит на орбиту свои интернет-спутники Starlink, доставляет грузы и астронавтов на МКС, а также оказывает услуги по выводу на орбиту спутников сторонних клиентов. Большинство пусков, вероятно, будут связаны со Starlink.

На данный момент за всё время использования было осуществлено 144 пуска ракет-носителей Falcon 9, из которых в 104 случаях была проведена посадка первой многоразовой ступени. Некоторые ступени уже использовались повторно около 10 раз.

В прошлом году SpaceX осуществила 31 запуск Falcon 9 и все они были успешными. Всего же США осуществили 45 пусков в 2021 году, из которых 2 обернулись неудачей. Для сравнения, Россия осуществила за прошлый год всего 24 пуска (большинство - ракеты Союз), из которых один был частично неудачный. А лидером был Китай - 55 пусков различных ракет, из них три неудачных.