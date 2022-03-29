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Intel представила отборный флагман Core i9-12900KS с частотой до 5,5 ГГц и стоимостью $739
13:45 29.03.2022 |
Компания Intel официально представила новый флагманский чип Core i9-12900KS. Производитель называет его «самым быстрым процессором в мире». Он производится на базе отборных кристаллов Alder Lake, обеспечивающих наиболее высокий уровень автоматического разгона по сравнению с моделью Core i9-12900K. При поддержке технологий Thermal Velocity Boost и Intel Adaptive Boost Technology модель Core i9-12900KS способна автоматически разгоняться до частоты 5,5 ГГц.
В составе Core i9-12900KS присутствуют восемь высокопроизводительных P-ядер и восемь энергоэффективных E-ядер с поддержкой 24 виртуальных потоков. Базовая частота P-ядер составляет 3,4 ГГц. Одно ядро процессора способно автоматически разгоняться до частоты 5,5 ГГц. При этом автоматический разгон по всем P-ядрам заявлен на уровне 5,2 ГГц. Энергоэффективные ядра работают в диапазоне от 2,5 до 4,0 ГГц. Для Core i9-12900KS заявлено наличие 14 Мбайт кеш-памяти L2 и 30 Мбайт кеш-памяти L3. Показатели энергопотребления PBP (PL1) и MTP (PL2) чипа составляют 150 и 241 Вт соответственно. Процессор оснащён встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics 770.
Как и у прочих моделей серии Alder Lake для Core i9-12900KS заявлена поддержка оперативной памяти стандартов DDR5-4800 и DDR4-3200, а также интерфейсов PCIe 5.0 и PCIe 4.0.
В продажу Core i9-12900KS поступит 5 апреля. Его рекомендованная стоимость составляет $739.
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