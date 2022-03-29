NASA хочет высадить астронавтов на Марс в 2040 году

Американское аэрокосмическое агентство NASA планирует высадку астронавтов на Марс к 2040 году, заявил глава ведомства Билл Нельсон (Bill Nelson). Стратегия покорения Красной планеты будет строится на опыте программы Artemis, ключевая задача которой состоит в пилотируемых исследованиях Луны.

«Наша цель состоит в том, чтобы применить наши знания о жизни и работе на Луне в рамках дальнейшего исследования планет Солнечной системы. Наш план в том, чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году», - сказал Нельсон в своём обращении после опубликования правительством США проекта бюджета на 2023 финансовый год.

В понедельник президент США Джозеф Байден предложил проект бюджета на 2023 финансовый год. Согласно проекту, NASA может получить около $26 млрд на проведение научных исследований, изучение Земли и разработку космических технологий для их применения в рамках программы Artemis-1 по исследованию Луны, а также для дальнейшего исследования Марса. Отмечается, что из бюджетных средств $822 млн планируется, в частности, выделить на миссию по возвращению проб грунта, взятых с поверхностью Марса ровером Perseverance. Однако сама миссия состоится не ранее 2033 года. Кроме того, $488 млн планируется использовать в роботизированных миссиях на Луну.

В 2024 году NASA согласно программе Artemis-2 планирует перейти к пилотируемым полётам к орбите спутника Земли. А с 2025 году, в рамках программы Artemis-3, планируется начать пилотируемые миссии с высадкой людей на поверхность Луны. Аналогичные задачи стоят для миссий Artemis-5, 6, 7 и 8 , которые планируются к проведению с 2029 по 2031 годы.

В своём выступлении глава NASA напомнил о продолжающихся в настоящий момент исследованиях Марса - данные с поверхности планеты собирает марсоход Perseverance и вертолёт Ingenuity, а на орбите планеты находятся автоматические межпланетные станции для изучения её поверхности и атмосферы Красной планеты. Нельсон назвал использование роверов «критически важной частью миссии, необходимой для исследований».

Он также сообщил, что в настоящий момент NASA разрабатывает новую технологию, необходимую для безопасной посадки будущих космических аппаратов на поверхность Марса. В частности, Нельсон отметил разработку специального надувного теплового щита, который будет замедлять космический корабль при вхождении в атмосферу Марса и помогать проводить безопасную посадку на поверхность планеты.

Особое внимание в агентстве уделяют разработкам технологий поддержки жизнедеятельности на Луне и Марсе. В качестве одного из вариантов рассматривается возможность обеспечения непрерывного питания техники и оборудования электроэнергией. Для этих целей планируется выделить средства из госбюджета, которые пойдут на создание необходимой инфраструктуры.

Также американское аэрокосмическое агентство занимается разработкой новых двигателей, которые ускорят доставку грузов и астронавтов на Марс.