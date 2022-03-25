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Информация об агентстве
Музыкальный сервис Spotify полностью прекратит работу в России с апреля
21:22 25.03.2022 |
Музыкальный сервис Spotify принял решение полностью покинуть рынок России. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылающееся на заявление компании.
«Spotify считает важным попытаться сохранить доступность нашего сервиса в России, чтобы предоставлять надёжные и независимые источники новостей и информации в регионе. К сожалению, недавно принятый закон накладывает дополнительные ограничения на доступ к информации, ликвидирует свободу выражения мнений и криминализирует некоторые виды новостей. Это ставит под угрозу безопасность наших сотрудников и, возможно, наших слушателей. Тщательно обдумав наши альтернативы, исходя из текущих обстоятельств, мы пришли к сложному решению полностью прекратить наши услуги в России», - указывается в заявлении музыкального сервиса.
В начале марта Spotify сообщил о закрытии своего офиса в России на неопределённый срок. Тогда же в компании заверили, что сервис останется доступен для российских пользователей в виде бесплатной версии.
Компания рассчитывает полностью уйти с российского рынка в начале апреля. Стриминговый сервис работал в России с июля 2020 года.
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