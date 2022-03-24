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В этом году TSMC увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции на 25 %
13:11 24.03.2022 |
По состоянию на конец прошлого квартала TSMC около 23 % своей выручки получала от реализации 5-нм продукции, и эта доля росла на протяжении последних четырёх кварталов присутствия данного техпроцесса в ассортименте предложений компании. По данным тайваньских источников, в этом году TSMC на четверть увеличит объёмы выпуска 5-нм продукции, чтобы удовлетворить спрос новых клиентов.
Исторически крупнейшим получателем передовой продукции TSMC была компания Apple, но получить доступ к новейшей литографии в последнее время хочет всё большее количество клиентов. По данным DigiTimes, в этом году на получение 5-нм изделий TSMC претендуют AMD, NVIDIA и MediaTek. Ради этого тайваньский подрядчик готов уже в этом году увеличить объёмы выпуска 5-нм продукции на 25 % во всём её многообразии.
Следует учитывать, что к классу 5-нм технологий TSMC относит целый набор техпроцессов: N5, N5P, N4, N4P, N4X, а также разработанный для нужд NVIDIA техпроцесс 4N, по которому будут выпускаться ускорители вычислений с архитектурой Hopper и некоторые сетевые компоненты, представленные на GTC 2022 в этом месяце. Нельзя исключать, что по технологии 4N будут производиться и игровые решения семейства Ada Lovelace, анонс которых запланирован на сентябрь.
Компания Apple планирует использовать техпроцессы N5 и N5P для выпуска процессоров A14, A15 и M1, а будущий A16 может даже мигрировать на техпроцесс N4. Компания AMD до конца года должна выпустить серверные и потребительские 5-нм процессоры, да и графические решения с архитектурой RDNA 3 наверняка будут использовать передовые техпроцессы этого семейства.
По данным тайваньских источников, уже в третьем квартале этого года TSMC сможет увеличить количество ежемесячно обрабатываемых кремниевых пластин с 5-нм чипами с нынешних 120 до 150 тысяч штук. Не будет компания забывать и об освоении 3-нм техпроцесса. Первые поставки серийной продукции данного класса начнутся во втором полугодии, но потребители увидят её не ранее начала следующего года.
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