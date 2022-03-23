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В PlayStation добавили украинскую локализацию
16:40 23.03.2022 |
В обновлении от 23 марта 2022 года консоли PlayStation 4 и PlayStation 5 получили поддержку украинского языка интерфейса.
Об этом пишет PlayUA.
Чтобы включить украинский язык на PlayStation, необходимо загрузить последнее обновление и выбрать язык в настройках. Обновления доступны для PlayStation 5 и PlayStation 4.
Sony также отменила плату за подписку PlayStation Plus: следующие 30 дней для пользователей из Украины будут бесплатными.
Напомним:
Sony одной из последних крупных техкомпаний прекратила продажи своих игровых консолей PlayStation и ПО в России.
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