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К концу десятилетия объёмы производства литиевых аккумуляторов вырастут в пять раз
13:27 23.03.2022 |
Аналитики Wood Mackenzie оценили состояние рынка литийионных аккумуляторов и перспективы его развития в текущем десятилетии. По их мнению, предложение догонит спрос только в следующем году, а к 2030 году совокупные объёмы производства аккумуляторов увеличатся более чем в пять раз до 5500 ГВт·ч в показателях ёмкости по сравнению с 2021 годом.
В настоящее время, по данным источника, рынок электромобилей потребляет до 80 % объёма всех выпускаемых литийионных аккумуляторов. Высокие цены на углеводородное топливо вынуждают всё новые виды транспорта переходить на электротягу, а потому спрос растёт опережающими темпами. Дефицит аккумуляторов не удастся решить в этом году, на улучшение можно рассчитывать не ранее 2023 года.
Производители аккумуляторов стараются соответствовать спросу, непрерывно расширяя производственную базу. В этом году им пришлось столкнуться с ростом цен на сырьё, поэтому многолетняя тенденция к планомерному снижению стоимости тяговых аккумуляторов была нарушена. Среди всех поставщиков тяговых батарей лидирующие темпы расширения производственной базы демонстрирует китайская компания CATL, которая уже контролирует треть рынка. Прочие производители готовятся построить новые предприятия либо самостоятельно, либо в альянсе с крупными игроками автомобильного рынка. В течение этого года будет сделано много новых заявлений о соответствующих намерениях.
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