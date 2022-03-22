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Дебютировал флагманский смартфон Honor Magic 4 Ultimate с мощной камерой
11:56 22.03.2022 |
Бренд Honor анонсировал смартфон Magic 4 Ultimate Edition: новинка поступит в продажу позднее в текущем году и будет предлагаться в двух вариантах цветового исполнения - белом и чёрном.
Аппарат оборудован большим 6,81-дюймовым дисплеем LTPO OLED с разрешением 1312 × 2848 точек. Частота обновления может варьироваться в диапазоне от 1 до 120 Гц. Экран занимает приблизительно 93,0 % площади фронтальной поверхности корпуса.
Смартфон получил мощную систему камер. Тыльный узел объединяет крупный 1/1,12-дюймовый сенсор с 50 млн пикселей (фазовая автофокусировка), 64-мегапиксельный блок с ультраширокоугольной оптикой (126 градусов), 64-мегапиксельный перископный модуль с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный широкоугольный блок и датчик TOF 3D. Фронтальная камера совмещает 12-мегапиксельную матрицу и сенсор TOF 3D.
Установлен процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с восемью ядрами (до 3,0 ГГц), графическим акселератором Adreno нового поколения и передовым модемом 5G. Объём оперативной памяти составляет 12 Гбайт, вместимость флеш-накопителя - 512 Гбайт.
В арсенале аппарата - адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, экранный сканер отпечатков пальцев, контроллер NFC, порт USB Type-C 3.1. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4600 мА·ч с поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядки.
Приобрести новинку можно будет по ориентировочной цене 1260 долларов США.
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