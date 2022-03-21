AMD выпустила EPYC Milan-X — серверные процессоры с огромным кешем

Компания AMD выпустила сегодня новое семейство серверных процессоров EPYC 7003X, также известное под кодовым названием Milan-X. Новинки являются улучшенными версиями выпущенных год назад чипов Milan: они также построены на ядрах Zen 3, но при этом получили куда больше кеш-памяти за счёт наличия дополнительных кристаллов памяти 3D V-Cache.

Всего было представлено четыре модели, которые насчитывают от 16 до 64 ядер Zen 3. Все новинки состоят из восьми чиплетов с ядрами, поверх каждого из которых установлен дополнительный кристалл памяти. Это обеспечивает 96 Мбайт кеша третьего уровня на чиплет: 32 Мбайт на кристалле с ядрами и 64 Мбайт 3D V-Cache. В итоге каждый процессор Milan-X предлагает 768 Мбайт кеша третьего уровня, даже младший 16-ядерный EPYC 7373X.

Наличие дополнительной памяти обеспечивает заметный прирост производительности. Сама AMD сравнивает новинки с обычными EPYC Milan в отдельных задачах. Преимущество новых чипов составляет от 19 до 78 %.

Флагманом нового семейства является EPYC 7773X, который обладает 64 ядрами и 128 потоками, его базовая частота составляет 2,2 ГГц, а максимальная Boost-частота - 3,5 ГГц. Следом идёт 32-ядерный EPYC 7573X, который имеет 64 потока и работает с частотами от 2,8 до 3,6 ГГц. Третьей новинкой стал EPYC 7473X - 24-ядерный, 48-поточный чип с частотами от 2,8 до 3,7 ГГц. Младшим представителем семейства Milan-X стал EPYC 7373X - чип с 16 ядрами, 32 потоками и частотами от 3,05 до 3,8 ГГц.

У двух старших новинок стандартный уровень TDP составляет 280 Вт, а у двух младших - 240 Вт. При этом у каждого Milan-X показатель TDP можно настроить в пределах от 225 до 280 Вт. Также из общих черт всех новинок отметим наличие восьми каналов памяти DDR4, и 128 линий PCI Express 4.0. Выполнены чипы Milan-X в том же сокете SP3, что и их предшественники.

Процессоры AMD EPYC 7003X поступят в продажу уже уже сегодня. Что касается стоимости, то 16-ядерный EPYC 7373X оценён в $4185, за 24-ядерный придётся отдать $3900, модель EPYC 7573X с 32 ядрами обойдётся в $5590, и, наконец, флагманский 64-ядерный EPYC 7773X будет стоить $8800. Для сравнения, флагман серии Milan - EPYC 7763 - оценён производителем в $7890.