Финансовые новости
- |
- 17.03.22
- |
- 15:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Microsoft представила свою первую смарт-камеру — она получила чип мощностью 1 Тфлопс
10:40 17.03.2022 |
Microsoft анонсировала предназначенную специально для работы с терминалом Surface Hub 2 смарт-камеру с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта. Устройство оборудовано мощным встроенным процессором, который позволяет «на лету» корректировать изображение, существенно повышая качество картинки в видеоконференциях.
Камера оборудована 12-мегапиксельным сенсором с поддержкой 136-градусного угла обзора, а встроенный процессор обеспечивает производительность в 1 Тфлопс, что в разы выше производительности консоли Xbox 360. Совместно с алгоритмом искусственного интеллекта камера автоматически компенсирует возникающие неполадки изображения, включая искажение пропорций, размытие или работу широкоугольной оптики, обеспечивая реалистичную картинку для всех объектов в кадре. Смарт-камера обнаруживает всех участников видеоконференции и обеспечивает их чёткое изображение во время сеанса связи.
Устройство получило название Surface Hub 2 Smart Camera, оно устанавливается на терминал при помощи магнитного фиксатора и подключается через интерфейс USB-C. Камера будет продаваться отдельно по цене $799,99 или с 31 мая поступит в продажу в комплекте с 85-дюймовым терминалом Surface Hub 2S за $21 999,99.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зона Z. Как в ПАСЕ признали ПМР и что может дать Украине это признание
|Мир ценой субъектности. Зачем Зеленский отказывается от НАТО
|Что объединяет ОПЗЖ, УПЦ МП и российскую пропагандистку Овсянникову с плакатиком «Нет войне»
|Рада разрешила компаниям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2% - закон
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft представила свою первую смарт-камеру — она получила чип мощностью 1 Тфлопс
|Дефицит серверов может ожидать Россию в ближайшие несколько месяцев
|Президент США Джо Байден подписал закон об отчетности о киберинцидентах
|BMW и Volkswagen вынуждены останавливать заводы из-за нехватки деталей из Украины
|Сервис авторизации пользователей Auth0 остановил продажи клиентам из России и Беларуси
|Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
|В России и Белоруссии перестали работать основные компании, которые выдают сертификаты безопасности SSL и TLS для веб-сайтов
Это интересно
|Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе
|650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
|Tesla значительно повышает цены на все электромобили
|Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 переименовали игру, сделав название более украинским
|Mozilla удалила «Яндекс» из списка доступных по умолчанию поисковиков браузера Firefox
|Японский производитель цифровой техники Ricoh остановил поставки в Россию
|Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц