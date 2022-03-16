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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров

 

Представленный ещё два года назад DirectStorage API наконец-то добрался до ПК. Теперь игры для Windows могут поддерживать данный набор инструментов.

На мероприятии GDC 2022 компания Microsoft ещё раз представит API, заодно дав ряд советов и рекомендаций относительно его использования.

"Если вы хотите подготовить свой компьютер к использованию игр DirectStorage, у нас есть несколько предложений. DirectStorage совместим с устройствами под управлением Windows 10, но в Windows 11 встроены последние функции оптимизации хранилища, и это наш рекомендуемый вариант для игр. Хотя вы можете увидеть преимущества на любом устройстве хранения, установка игр на твердотельный накопитель с поддержкой NVMe максимально увеличит производительность ввода-вывода и поможет вам в полной мере воспользоваться преимуществами DirectStorage. Оставайтесь с нами, чтобы узнать об играх, которые будут поставляться с DirectStorage в будущем!

Что дальше?

Этот выпуск DirectStorage предоставляет разработчикам всё необходимое для перехода на новую модель ввода-вывода в своих играх, и мы работаем над ещё большим количеством способов разгрузить ЦП. Следующей в нашей дорожной карте будет декомпрессия графического процессора, функция, которая даст разработчикам больший контроль над ресурсами и использованием оборудования. Кроме того, мы продолжим оптимизацию, интеграцию отзывов и улучшение существующей реализации среды выполнения."

Напомним, DirectStorage API представляет собой набор инструментов, позволяющий видеокарте загружать данные напрямую из SSD, минуя процессор, что должно позволить ощутимо нарастить производительность на современных ПК с быстрыми накопителями. Изначально API разработан для Xbox Series.

 

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