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Технология для Xbox Series теперь и на ПК. DirectStorage API наконец-то выходит для компьютеров
11:30 16.03.2022 |
Представленный ещё два года назад DirectStorage API наконец-то добрался до ПК. Теперь игры для Windows могут поддерживать данный набор инструментов.
На мероприятии GDC 2022 компания Microsoft ещё раз представит API, заодно дав ряд советов и рекомендаций относительно его использования.
"Если вы хотите подготовить свой компьютер к использованию игр DirectStorage, у нас есть несколько предложений. DirectStorage совместим с устройствами под управлением Windows 10, но в Windows 11 встроены последние функции оптимизации хранилища, и это наш рекомендуемый вариант для игр. Хотя вы можете увидеть преимущества на любом устройстве хранения, установка игр на твердотельный накопитель с поддержкой NVMe максимально увеличит производительность ввода-вывода и поможет вам в полной мере воспользоваться преимуществами DirectStorage. Оставайтесь с нами, чтобы узнать об играх, которые будут поставляться с DirectStorage в будущем!
Что дальше?
Этот выпуск DirectStorage предоставляет разработчикам всё необходимое для перехода на новую модель ввода-вывода в своих играх, и мы работаем над ещё большим количеством способов разгрузить ЦП. Следующей в нашей дорожной карте будет декомпрессия графического процессора, функция, которая даст разработчикам больший контроль над ресурсами и использованием оборудования. Кроме того, мы продолжим оптимизацию, интеграцию отзывов и улучшение существующей реализации среды выполнения."
Напомним, DirectStorage API представляет собой набор инструментов, позволяющий видеокарте загружать данные напрямую из SSD, минуя процессор, что должно позволить ощутимо нарастить производительность на современных ПК с быстрыми накопителями. Изначально API разработан для Xbox Series.
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