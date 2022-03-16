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Intel ожидает, что вскоре ей придётся конкурировать не с AMD, а с китайцами
09:14 16.03.2022 |
Компания Intel начала опасаться конкуренции со стороны китайских разработчиков процессоров. С таким заявлением выступила Руи Ванг (Rui Wang) - старший вице-президент и руководитель китайского подразделения Intel. По её словам, китайские разработки вполне могут догнать процессоры Intel в течение ближайших 3-5 лет.
Заявление прозвучало в интервью госпожи Ванг сайту Guancha.cn, которое цитирует информационное агентство Digitimes. Она в частности сказала: «До сих пор в Китае не было ни одной компании, представляющей угрозу для Intel. Но через 3-5 лет местные компании станут сильными соперниками». Далее Ванг развила свою мысль и указала, что китайские конкуренты не должны рассчитывать на лёгкую победу. Intel будет бороться за долю рынка в полную силу, и представительница Intel надеется, что эта борьба будет честной. Intel есть что терять: сейчас китайский рынок генерирует ей до четверти всей выручки.
Из интервью неясно, каких конкурентов конкретно опасается Intel. На китайском рынке есть несколько заметных игроков, занятых разработкой процессоров. Во-первых, компании Shanghai Zhaoxin Semiconductor и Hygon, которые лицензируют x86-ядра и адаптируют их для местных заказчиков. Во-вторых, Huawei HiSilicon и Phytium Technology, которые проектируют собственные процессоры на базе архитектуры Arm. И в-третьих, Loongson и Sunway Microelectronic, работающие над своими собственными процессорными архитектурами.
Руководительница китайского Intel выразила уверенность, что экосистема Wintel прочно укрепилась на рынке, и что-то противопоставить ей тяжело. Однако не стоит забывать, что китайская Lenovo, например, уже выпускает ноутбуки Kaitian N7, основанные на процессорах Zhaoxin, которые снабжаются операционной системой китайской разработки.
Кроме того, журналисты Digitimes напоминают, что в 2014 году в национальной банковской экосистеме серверы IBM были заменены на внутреннюю продукцию финансируемой правительством компании Inspur, чего американская компания совершенно не ожидала.
Несмотря на то, что многие китайские технологические компании находятся под санкциями, бесфабричным разработчикам процессоров удаётся преодолевать трудности с производством, обращаясь к местным полупроводниковым заводам. Китайские процессоры выпускаются не по самым современным техпроцессам, однако это не мешает разработчикам двигаться вперёд и создавать новые поколения чипов. Согласно статистике Министерства информации и технологий КНР, объём внутреннего производства чипов вырос в стране в 2021 году на треть.
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