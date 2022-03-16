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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе

Intel рассказала подробнее о том, как будет реализовываться её инвестиционный план в Евросоюзе, в рамках которого чипмейкер намерен вложить в полупроводниковую отрасль в регионе €80 млрд в течение десятилетия. На первом этапе американская компания инвестирует более €33 млрд в создание исследовательских центров и производственных объектов в Германии, Франции, Ирландии, Италии, Польше и Испании.

Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе

 

Запланированные нами инвестиции - это важный шаг как для Intel, так и для Европы. Закон о чипах ЕС даст частным компаниям и правительствам возможность работать вместе, чтобы радикально улучшить позиции Европы в полупроводниковом секторе. Эта инициатива будет стимулировать инновации в сфере НИОКР [научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки] в Европе и появление в регионе передовых производств, которые будут работать на благо наших клиентов и партнёров по всему миру. Мы стремимся играть важную роль в формировании цифрового будущего Европы на десятилетия вперёд», - рассказал во время презентации генеральный директор Intel Пет Гелсингер (Pat Gelsinger).

Что касается самой инвестиционной программы, то она должна сделать более сбалансированными глобальные цепочки поставок за счёт значительного расширения производственных мощностей Intel в регионе. На начальном этапе планируется строительство двух первых в своём роде заводов по производству полупроводниковой продукции в немецком Магдебурге. Планирование предприятий начнётся в ближайшее время, а их строительство, в случае одобрения местных отраслевых регуляторов, стартует в 2023 году. Ожидается, что выпуск чипов по передовым техпроцессам на этих заводах начнётся в 2027 году. В конечном итоге Intel намерена построить в Германии огромную производственную площадку «Кремниевый узел» стоимостью €17 млрд. Эта площадка обеспечит работой около 3 тыс. людей, имеющих соответствующую квалификацию, а также создаст десятки тысяч рабочих мест у поставщиков и партнёров.

Intel инвестирует €80 млрд в создание исследовательских центров и заводов в Европе

 

Ещё Intel продолжит инвестировать в расширение производства в ирландском Лейкслипе. С целью удвоения производственных мощностей этого предприятия компания потратит €12 млрд. После завершения этого проекта объём инвестиций Intel в Ирландии превысит €30 млрд. Вместе с этим Intel ведёт переговоры с властями Италии о создании современного вспомогательного производственного комплекса. Потенциальные инвестиции в этот проект составят €4,5 млрд, за счёт чего в стране будет создано около 1500 рабочих мест для сотрудников Intel, а также до 3500 рабочих мест для сотрудников компаний-партнёров. Эксплуатация этого предприятия должна начаться в период с 2025 по 2027 годы.

Intel понимает, что исследования и разработки имеют решающее значение для развития передового производства полупроводниковой продукции в Европе. Компания продолжит поддерживать уже существующие, а также создаст новые исследовательские центры. Один из таких центров планируется построить в районе Плато-де-Сакле во Франции. Предполагается, что в этом центре будут работать около 1000 сотрудников, причём примерно половина из них смогут приступить исполнению обязанностей уже к концу 2024 года. Intel также планирует создать во Франции свой главный европейский центр проектирования литографического производства, который будет предлагать услуги по проектированию своим партнёрам из других стран.

Ещё на данном этапе Intel на 50 % увеличит площадь своих исследовательских лабораторий в польском Гданьске. Сотрудники центра сосредоточатся на разработке решений в области нейросетей, аудио, графики, центров обработки данных и облачных вычислений. Ожидается, что расширение исследовательского центра будет завершено в 2023 году.
 

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