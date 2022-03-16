650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi

Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Xiaomi 12 за пределами Поднебесной. В Европе, Юго-Западной Азии, Африке, на Ближнем востоке и в Латинской Америке будут продаваться те же три модели, что дебютировали в конце декабря прошлого года в Китае.

Самый доступный - Xiaomi 12X. Это облегчённая версия Xiaomi 12: у него всё то же самое, что и у старшего «брата», но только вместо платформы Snapdragon 8 Gen 1 используется SoC Snapdragon 870.

Стоимость Xiaomi 12X в базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти - 650 долларов или 700 евро в зависимости от страны. Также будет вариант со вдвое большим объёмом флеш-памяти.

Xiaomi 12 в базе с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценён в 750 долларов или 800 евро. Также будут варианты с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти и с 12 ГБ ОЗУ и всё теми же 256 ГБ флеш-памяти. Исходя из цены Xiaomi Mi 11 на старте продаж, новая модель в Европе подорожала на 50 евро.

Напомним, Xiaomi 12 оснащён экраном OLED диагональю 6,28 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной - мощностью 50 Вт. Основная камера представлена датчиком Sony IMX766 разрешением 50 Мп, 13-мегапиксельным сенсором со сверхширокоугольным объективом и 5-мегапиксельным сенсором с телеобъективом.

Самый дешёвый Xiaomi 12 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценён в 1000 долларов (или 1000 евро). Также в продажу поступит вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Сравнить его с предшественником невозможно, так как Xiaomi Mi 11 Pro официально никогда не продавался за пределами Китая.

Xiaomi 12 Pro, напомним, базируется на SoC Snapdragon 8 Gen 1 и оснащён экраном Samsung AMOLED с диагональю 6,73 дюйма, разрешением 1440p и кадровой частотой 120 Гц. В конфигурации этой модели аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной - мощностью 50 Вт, а также камера с тремя датчиками разрешением 50 Мп - это Sony IMX707 и два Samsung ISOCELL JN1.