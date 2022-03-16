Финансовые новости
- |
- 16.03.22
- |
- 06:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
21:29 15.03.2022 |
Xiaomi официально представила флагманские смартфоны Xiaomi 12 за пределами Поднебесной. В Европе, Юго-Западной Азии, Африке, на Ближнем востоке и в Латинской Америке будут продаваться те же три модели, что дебютировали в конце декабря прошлого года в Китае.
Самый доступный - Xiaomi 12X. Это облегчённая версия Xiaomi 12: у него всё то же самое, что и у старшего «брата», но только вместо платформы Snapdragon 8 Gen 1 используется SoC Snapdragon 870.
Стоимость Xiaomi 12X в базовой версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти - 650 долларов или 700 евро в зависимости от страны. Также будет вариант со вдвое большим объёмом флеш-памяти.
Xiaomi 12 в базе с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценён в 750 долларов или 800 евро. Также будут варианты с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти и с 12 ГБ ОЗУ и всё теми же 256 ГБ флеш-памяти. Исходя из цены Xiaomi Mi 11 на старте продаж, новая модель в Европе подорожала на 50 евро.
Напомним, Xiaomi 12 оснащён экраном OLED диагональю 6,28 дюйма с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и беспроводной - мощностью 50 Вт. Основная камера представлена датчиком Sony IMX766 разрешением 50 Мп, 13-мегапиксельным сенсором со сверхширокоугольным объективом и 5-мегапиксельным сенсором с телеобъективом.
Самый дешёвый Xiaomi 12 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти оценён в 1000 долларов (или 1000 евро). Также в продажу поступит вариант с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Сравнить его с предшественником невозможно, так как Xiaomi Mi 11 Pro официально никогда не продавался за пределами Китая.
Xiaomi 12 Pro, напомним, базируется на SoC Snapdragon 8 Gen 1 и оснащён экраном Samsung AMOLED с диагональю 6,73 дюйма, разрешением 1440p и кадровой частотой 120 Гц. В конфигурации этой модели аккумулятор ёмкостью 4600 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной - мощностью 50 Вт, а также камера с тремя датчиками разрешением 50 Мп - это Sony IMX707 и два Samsung ISOCELL JN1.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада разрешила компаниям с оборотом до 10 млрд грн платить единый налог 2% - закон
|Зеленский считает, что Украина не станет членом НАТО
|В Киеве вводится комендантский час на полтора суток с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта - Кличко
|Зеленский анонсировал существенное снижение налогов для бизнеса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|650 долларов за Xiaomi 12X и 1000 долларов за Xiaomi 12 Pro. Представлены глобальные версии новых флагманов Xiaomi
|Tesla значительно повышает цены на все электромобили
|Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 переименовали игру, сделав название более украинским
|Mozilla удалила «Яндекс» из списка доступных по умолчанию поисковиков браузера Firefox
|Японский производитель цифровой техники Ricoh остановил поставки в Россию
|Минобороны начало использовать американскую систему распознования лиц
Это интересно
|Взлетевшие цены на никель увеличат стоимость производства электромобиля на 1000 долларов
|Все крупные облачные провайдеры США отказались от бизнеса в России
|Американская IТ-компания Imperva приостановила деятельность в РФ и Беларуси
|В Google считают, что планшеты обгонят по продажам ноутбуки «в не слишком отдалённом будущем»
|Россияне лишились антивирусов Avast, Norton и Bitdefender
|eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России
|Вторжение России в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов, - Reuters