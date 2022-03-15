Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 переименовали игру, сделав название более украинским

Как сообщает PC Gamer, независимая украинская студия GSC Game World поменяла название постапокалиптического шутера от первого лица S.T.A.L.K.E.R. 2. Если говорить точнее, то поменялся только подзаголовок. Ещё точнее - одна буква в нём.

Раньше игра называлась S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, а теперь названы было изменено на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Это изменение указывает на украинскую транслитерацию (Чорнобиль), при этом ранее в названии был русский вариант названия (Чернобыль).

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl создаётся для ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), Xbox Series X и S. В начале марта разработчики объявили о временной приостановке разработки. До того релиз был запланирован на 8 декабря.