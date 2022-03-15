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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 переименовали игру, сделав название более украинским
09:23 15.03.2022 |
Как сообщает PC Gamer, независимая украинская студия GSC Game World поменяла название постапокалиптического шутера от первого лица S.T.A.L.K.E.R. 2. Если говорить точнее, то поменялся только подзаголовок. Ещё точнее - одна буква в нём.
Раньше игра называлась S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, а теперь названы было изменено на S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Это изменение указывает на украинскую транслитерацию (Чорнобиль), при этом ранее в названии был русский вариант названия (Чернобыль).
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl создаётся для ПК (Steam, Epic Games Store, Microsoft Store), Xbox Series X и S. В начале марта разработчики объявили о временной приостановке разработки. До того релиз был запланирован на 8 декабря.
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