Mozilla удалила «Яндекс» из списка доступных по умолчанию поисковиков браузера Firefox

Интернет-пользователи обратили внимание на то, что в популярном браузере Mozilla Firefox больше нельзя в качестве поисковика по умолчанию использовать систему «Яндекс». Вместо этого в настройках теперь автоматически выбран поисковик Google, а в списке доступных альтернатив «Яндекс» отсутствует.

Впервые упомянутые изменения обнаружили в Firefox 98.0.1 и предполагалось, что они были внесены вместе с обновлением. Однако оказалось, что в более старых версиях обозревателя, таких как Firefox 95.0.2 и 89.0.1, в которых отключена функция автоматического обновления, возможность выбора «Яндекса» в качестве поисковика по умолчанию также исчезла. Официальные представители Mozilla пока никак не комментируют данный вопрос.

В действующих правилах Mozilla сказано, что время от времени компания может периодически обновлять список доступных для установки по умолчанию поисковых систем браузера Firefox. Однако такие изменения должны сопровождаться соответствующим уведомлением пользователей. В данном случае разработчики не распространяли уведомления касательно своего намерения удалить поисковик «Яндекса» из списка доступных по умолчанию систем поиска. Пользователям, которые хотят продолжить взаимодействие с поисковиком «Яндекса» в браузере Firefox, придётся устанавливать специальный поисковый плагин или соответствующее дополнение.