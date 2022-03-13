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В Китае создали установку, которая превращает углекислый газ в экологически чистое топливо
09:25 13.03.2022 |
В Китае успешно завершила пробную эксплуатацию, а также оценку технологии установка, которая будет производить 1000 тонн экологически чистого топлива из двуокиси углерода в год.
Первая в мире установка, разработанная Даляньским институтом химической физики (Dalian Insitute of Chemical Physics, DICP) и компанией Zhuhai Futian Energy Technology, гидрогенизирует углекислый газ в экологически чистое топливо, что может помочь уменьшить количество углекислого газа в атмосфере.
В своем заявлении DICP говорит, что «технология, которая может выборочно производить углеводородное топливо с добавленной стоимостью и высокой плотностью энергии, обеспечит новый путь для продвижения чистой и низкоуглеродной революции в энергетике».
Технология гидрогенизации диоксидом углерода для производства топлива была предложена в 2017 году. В этом методе используются металлические катализаторы для преобразования углекислого газа в биотопливо, менее вредное для окружающей среды. Демонстрационный объект был построен в промышленном парке Цзоучэн в 2020 году. В октябре 2021 года установка прошла 72-часовая проверку, в ходе которой она производила экологически чистое топливо с октановым числом выше 90, что соответствует китайскому национальному стандарту VI. При это она потребляла мало электроэнергии.
«Эта технология знаменует собой новый этап технологии использования ресурсов CO2 в мире и обеспечивает новую стратегию для достижения цели стать углеродно-нейтральным», - сказал профессор Сунь Цзянь из DICP.
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