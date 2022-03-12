В Google считают, что планшеты обгонят по продажам ноутбуки «в не слишком отдалённом будущем»

Хотя планшеты на Android выпускаются очень давно, в последнее время Google повысила активность инвестиций в соответствующий рынок. В частности, она представила ОС Android 12L, предназначенную для гаджетов с большими экранами, а представитель компании Рич Майнер (Rich Miner), называемый «техническим директором Android-планшетов», поделился взглядами на развитие отрасли.

В материале, подготовленном Google для YouTube, Майнер напомнил о появлении Android-планшетов и о том, как приложения вроде медиаплееров можно было легко масштабировать для нового варианта использования без больших инвестиций. Тем не менее, постепенно в отрасли началась стагнация и она продолжалась почти до начала пандемии COVID-19 - рост наметился только в 2019 году. Во многом этому помогли производители периферии и разработчики ПО, обеспечившие пользователям возможность не только потреблять контент, но и создавать его.





Ещё одной причиной роста рынка Майнер назвал то, что планшеты стали «очень производительными и менее дорогими, чем ноутбуки». Этому способствуют работы Google над Android 12L - в новом варианте операционной системы интерфейс оптимизирован для устройств большего, чем смартфоны размера, а также усовершенствованы способы отображения приложений на больших экранах.

Представитель Google посоветовал разработчикам пользоваться преимуществами новых инструментов компании для того, чтобы оптимизировать совместимость приложений с планшетами или даже создавать ПО, в первую очередь ориентированное на рынок гаджетов с большими экранами. Он напомнил о статистике 2020 года, в котором продажи планшетов были сопоставимы с продажами ноутбуков и предположил, что «в не очень отдалённом будущем» ежегодно будет продаваться больше планшетов, чем ноутбуков. «Думаю, после того, как вы минуете эту точку, уже никогда не вернётесь обратно», - заявил Майнер.

Некоторые связывают подобные высказывания с тем, что Google, вероятно, готовит смартфон серии Pixel большего, чем свои предшественники, размера - вполне вероятно, с гибким дисплеем.