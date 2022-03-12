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eBay приостановил возможность продажи товаров участниками из России
12:57 12.03.2022 |
Платформа eBay приостановила все транзакции с российскими адресами из-за прекращения работы платежных провайдеров и основных служб доставки.
Об этом говорится в сообщении, направленным зарегистрированным на площадке продавцам из РФ.
По информации eBay, теперь в учетной записи продавцов из России будет установлен статус "В отпуске". Все их активные объявления с фиксированной ценой будут скрыты из результатов поиска, и покупатели не смогут приобретать товары.
"Если покупатель ранее добавил ваш товар в Список отслеживания и попытается приобрести его на момент использования настройки "В отпуске", он не сможет завершить покупку. Покупателю будет представлено сообщение о том, что вы временно не можете обрабатывать заказы", - говорится в сообщении.
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