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Вторжение России в Украину остановило половину мирового производства неона для чипов, - Reuters
12:44 12.03.2022 |
Два ведущих украинских поставщика неона, которые производят около половины мировых поставок ключевого ингредиента для производства чипов, приостановили свою деятельность. Это произошло после вторжения России и разрушения инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По подсчетам Reuters, основанным на данных компаний и исследовательской фирмы Techcet, от 45% до 54% мирового неона полупроводникового качества, критичного для лазеров, используемых для производства чипов, поступает от двух украинских компаний, Ingas и Cryoin. По оценкам Techcet, в прошлом году мировое потребление неона для производства чипов достигло около 540 метрических тонн.
По словам представителей компаний, с которыми связалось агентство Reuters, обе фирмы свернули свою деятельность, поскольку российские войска активизировали свои атаки на города по всей Украине, убивая мирных жителей и разрушая ключевую инфраструктуру.
Остановка омрачает мировое производство чипов, которые уже были в дефиците после того, как пандемия коронавируса привела к росту спроса на мобильные телефоны, ноутбуки, а затем и автомобили, что вынудило некоторые фирмы сократить производство.
По словам Анджело Зино, аналитика CFRA, хотя оценки количества неоновых запасов, которые производители чипов держат в наличии, сильно различаются, производство может пострадать, если война затянется.
"Если к апрелю запасы будут исчерпаны, а у производителей чипов не будет заказов в других регионах мира, это, вероятно, означает дополнительные ограничения для более широкой цепочки поставок и невозможность производить конечный продукт для многих ключевых клиентов", - сказал он.
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