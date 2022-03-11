Google рассказала, какие сервисы для Android скоро получат улучшения и новые возможности

Разработчики из Google рассказали о нововведениях, которые ждут пользователей устройств на базе Android в будущем. Изменения касаются функции размытия фона в Google Фото, проверки грамматики клавиатурой Gboard, приложения транскрибирования речи в текст Live Transcribe, а также других полезных нововведений.

Прежде всего отмечается, что в скором времени приложение Google Фото на Android получит обновлённый инструмент размытия фона. Пользователи смогут применять этот эффект не только к снимкам с изображениями людей, но также к фото с животными, едой или растениями. Согласно имеющимся данным, сначала эта функция станет доступна обладателям смартфонов Pixel, а также подписчикам Google One.





Кроме того, разработчики улучшили приложение транскрибирования речи в текст Live Transcribe, которое является востребованным среди слабослышащих людей. Теперь оно сможет функционировать автономно, без постоянного подключения к интернету. За счёт этого люди с ограниченными возможностями смогут взаимодействовать с окружающим миром даже там, где нет стабильного интернет-подключения, например, в метро или самолёте. Инструмент Live Transcribe доступен на всех Android-смартфонах и предустанавливается на устройства Google Pixel и Samsung.

Ещё одно изменение касается функции проверки грамматики для фирменной клавиатуры Gboard. Прежде она была эксклюзивом смартфонов Pixel, но в скором времени получит более широкое распространение. Согласно имеющимся данным, проверка грамматики дополнит уже имеющуюся в Android функцию проверки орфографии. Gboard также получит новые смайлы и стикеры, которые можно использовать в разных мессенджерах и онлайн-сервисах.





Что касается других нововведений, то следует отметить некоторые из них. Например, Google Ассистент получит поддержку голосовых команд, связанных с парковкой авто. Пользователи смогут оплачивать и проверять статус парковки, а также продлевать время её действия. Эта функция реализована за счёт интеграции с ParkMobile, на данном этапе она будет доступна в США.

Ещё после обновления функция обмена файлами Nearby Share позволит осуществлять передач данных одновременно нескольким пользователям, а в Google TV появится новая вкладка «Основные», которая упростит доступ к новостям и обзорам развлекательных программ на основе предпочтений пользователя. В дополнение к этому на Android появится новый виджет Screen Time, который покажет приложения, на которые пользователь тратит время в течение дня.

Когда именно упомянутые нововведения станут доступны пользователям Android-устройств, пока неизвестно. Вероятнее всего, это произойдёт в течение ближайших недель.