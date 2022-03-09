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Twitter запустил зеркало в сети Tor
19:18 09.03.2022 |
Сервис микроблогов Twitter объявил об запуске зеркала в сети Tor. О нововведении объявил эксперт по кибербезопасности Алек Маффет (Alec Muffett), который помог платформе добавить официальный альтернативный адрес, чтобы обеспечить пользователям ещё одни способ посещать сайт платформы.
В сеть Tor был добавлен один основной специальный адрес (https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion), а также два дополнительных, предназначенных для служебных целей. Кроме того, браузер Tor был добавлен в число официально поддерживаемых на специальной странице в разделе помощи Twitter. «Увеличение доступности нашего сервиса является для нас специальным приоритетом», - прокомментировал нововведение изданию Motherboard представитель платформы.
Официальный адрес в Tor ещё в 2014 году открыла ещё одна крупная социальная сеть - Facebook. И этот способ подключения к платформе оказался достаточно популярным: уже в 2016 году 1 млн пользователей Facebook подключались через Tor.
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