Twitter запустил зеркало в сети Tor

Сервис микроблогов Twitter объявил об запуске зеркала в сети Tor. О нововведении объявил эксперт по кибербезопасности Алек Маффет (Alec Muffett), который помог платформе добавить официальный альтернативный адрес, чтобы обеспечить пользователям ещё одни способ посещать сайт платформы.

В сеть Tor был добавлен один основной специальный адрес (https://twitter3e4tixl4xyajtrzo62zg5vztmjuricljdp2c5kshju4avyoid.onion), а также два дополнительных, предназначенных для служебных целей. Кроме того, браузер Tor был добавлен в число официально поддерживаемых на специальной странице в разделе помощи Twitter. «Увеличение доступности нашего сервиса является для нас специальным приоритетом», - прокомментировал нововведение изданию Motherboard представитель платформы.

Официальный адрес в Tor ещё в 2014 году открыла ещё одна крупная социальная сеть - Facebook. И этот способ подключения к платформе оказался достаточно популярным: уже в 2016 году 1 млн пользователей Facebook подключались через Tor.