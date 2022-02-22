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В описании приложений в Play Маркет теперь указывается совместимая версия Android
23:06 21.02.2022 |
Разработчики из Google продолжают улучшать фирменный магазин цифрового контента Play Маркет, делая его более удобным и информативным. Вместе с очередным обновлением платформы появилось небольшое нововведение, добавляющее в описание каждого приложения и игры, которые опубликованы на платформе, данные о наиболее старой совместимой версии Android.
Для того, чтобы увидеть наиболее старую совместимую версию Android, необходимо перейти в раздел «Описание» и прокрутить страницу до нужного пункта. В разделе «О приложении» теперь помимо версии продукта, дате последнего обновления и другой сопутствующей информации указывается минимальная совместимая версия Android. Благодаря этому пользователям будет проще проверять на совместимость используемые устройства.
Отметим, что информация о совместимой версии Android уже достаточно давно отображается в веб-версии Play Маркет, но до недавнего времени эти данные были недоступны на мобильных устройствах. Ранее в строке совместимости могло указываться «зависит от устройства», что не давало однозначного ответа на вопрос о совместимости, но теперь это исправлено.
Согласно имеющимся данным, упомянутое обновление появилось в Play Маркет версии 29.2.13. Это обновление начало распространяться ранее в этом месяце и, вероятно, потребуется какое-то время, прежде чем оно будет доставлено на все совместимые устройства.
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