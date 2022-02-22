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Обновление Skype позволит звонить в экстренные службы с компьютера
23:00 21.02.2022 |
Команда Skype сообщила об изменении политики использования приложения. Теперь пользователи, попавшие в трудную ситуацию, смогут позвонить для вызова экстренных служб по телефону 911 - на территории США. Известно, что аналогичная функциональность уже поддерживается в некоторых других странах: Австралии, Великобритании, Дании и Финляндии.
Возможность позвонить по номеру 911 предоставляется с некоторыми ограничениями. В первую очередь она будет полезна пользователям, у которых сохранилось стабильное интернет-соединение, но при этом они по какой-либо причине потеряли доступ к смартфонам или стационарным телефонам.
В предупреждении Skype указывается, что сервис не работает, как традиционный телефон. Пользователям рекомендуется не прибегать к помощи приложения для вызова экстренных служб, если они находятся за пределами домашнего региона, поскольку звонок, возможно, будет неправильно перенаправлен. Дополнительно уточняется, что, в отличие от ситуации, в которой обычный телефон продолжит работать, в случае со Skype возможны перебои с работой самого сервиса, отключение электроэнергии, ведущее к отключению компьютера или потеря интернет-соединения.
Благодаря обновлению Skype 8.80, пользователи также смогут отправлять пятиминутные голосовые сообщения вместо двухминутных, доступных ранее, выбирать классический или тёмный режимы во время звонка, отправлять кастомные реакции и получать возможность управлять зумом при необходимости поделиться изображением на экране с собеседником.
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