Intel переманила из AMD ведущего архитектора дискретных графических чипов

Intel продолжает укреплять собственное подразделение, занимающееся разработкой графических процессоров. На этот раз ряды компании пополнил старший научный сотрудник и ведущий архитектор дискретных графических чипов AMD Рохит Верма (Rohit Verma). Данную должность он занимал три года, а всего в AMD он работал с 2013 года и участвовал в реализации многих проектов.

Стоит пояснить, что должность ведущего архитектором дискретных графических чипов AMD означает, что Верма отвечал непосредственно за реализацию совместной работы самого GPU, а также контроллеров памяти и питания, кеша и прочих компонентов, расположенных на кристалле.

В целом же за более чем 8 лет работы в AMD Верма успел поучаствовать в разных проектах, которые охватывали разработку дискретных графических ускорителей для компьютеров и ноутбуков, а также создание однокристальных систем. Поскольку последние годы Верма был старшим научным сотрудником в AMD, для Intel его переход является серьёзным усилением.

Стоит отметить, что Рохит Верма уже работал в Intel с 1999 по 2013 годы, где, помимо прочего, занимал должность ведущего архитектора чипов. Любопытно, что нынешний генеральный директор Intel Пэт Гелсингер (Pat Gelsinger), который пришёл в компанию в 1979 году в возрасте 18 лет в качестве техника по контролю качества, к моменту появления Верма в 1999 году уже занимал руководящую должность, возглавляя подразделение Desktop Products Group. Возвращение Гелсингера в Intel в 2021 году ознаменовало начало бурных процессов, которые, в том числе, направлены на развитие направления, связанного с разработкой графических ускорителей. И Верма явно усилит это направление.