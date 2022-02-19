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Встроенная графика AMD Radeon 600M мобильных чипов Ryzen 6000 благодаря FSR оказалась быстрее GeForce GTX 1650 Max-Q
23:04 18.02.2022 |
Компания AMD объявила о начале продаж ноутбуков на базе мобильных процессоров Ryzen 6000 серии Rembrandt. В продаже с сегодняшнего дня станут доступны компьютеры только на базе чипов Ryzen 6000HS. Продукты на флагманских процессорах H- и HX-серий, а также энергоэффективных чипах U-серии поступят в продажу в начале марта.
В AMD также сообщили, что в середине марта компания собирается представить мобильные процессоры Ryzen PRO 6000 для корпоративных компьютеров и рабочих станций.
Помимо основных особенностей новых мобильных процессоров Rembrandt (техпроцесс 6-нм, архитектура Zen 3+ и частота до 5 ГГц), о которых AMD рассказала ещё во время их презентации, производитель уделил больше внимания новой встроенной графике серии Radeon 600M на архитектуре RDNA 2 в составе чипов Ryzen 6000.
Компания заявляет, что встроенная графика новых процессоров обеспечивает более высокую производительность по сравнению со встроенной графикой Intel Iris (Xe-LP), даже в составе энергоэффективных моделей Ryzen 6000U, рассчитанных на использование в тонких и компактных ультрабуках. Согласно внутренним тестам AMD, «встройка» Intel Iris обеспечивает от 26 до 47 кадров в секунду в популярных играх. В свою очередь Radeon 680M с 12 вычислительными блоками в тех же играх выдаёт от 47 до 73 кадров в секунду.
AMD также сравнила новую встроенную графику процессоров Rembrandt с мобильными видеокартами GeForce MX 450 и GeForce GTX 1650 Max-Q. Последней решение AMD по уровню чистой производительности проигрывает, однако поддержка технологий масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) и Radeon Super Resolution (RSR) позволяет интегрированной графике «красных» вырываться вперёд.
Поскольку технология масштабирования изображения AMD FSR использует открытый стандарт, то в теории GeForce GTX 1650 Max-Q также может его поддерживать. Со своей собственной фирменной технологией масштабирования NVIDIA DLSS указанная видеокарта работать не умеет, поскольку ускоритель основан на чипе Turing без тензорных ядер, которые требуются для работы этой технологии.
Производитель также уделил внимание младшей «встройке» Radeon 660M с шестью вычислительными блоками RDNA 2, работающими на частоте до 1,9 ГГц. Она используется в составе процессора Ryzen 5 6600U. Своё решение AMD сравнила со встроенной графикой процессора Intel Core i5-1135G7 (Tiger Lake-U). Оба чипа обладают одинаковым показателем TDP до 28 Вт.
Во всех протестированных играх решение AMD обеспечило как минимум 43 кадра в секунду. При включении AMD FSR производительность Radeon 660M возросла ещё сильнее, обеспечив безоговорочную победу даже над GeForce GTX 1650 Max-Q.
В играх Godfall, Deathloop и Back 4 Blood частота кадров в секунду у Radeon 660M составила от 43 до 89 в зависимости от той или иной игры, в то время как конкурент показал результат от 15 до 41 кадра в секунду.
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