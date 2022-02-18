Хотите приложения Android на Windows 11? Придётся приготовить ПК с производительным CPU, минимум 8 ГБ ОЗУ и SSD

На днях Microsoft выпустила обновление для Windows 11, которое, кроме прочего, приносит долгожданную поддержку приложений для Android.

И вот, спустя несколько дней после выхода обновления стало известно, что у данной функции есть собственные системные требования, и повыше, чем у самой Windows 11.

Для работы приложений Android вам понадобится ПК с 8 ГБ оперативной памяти, и это минимальный объём, тогда как рекомендованный составляет уже 16 ГБ. Также обязательно нужен SSD.

Есть и требования к процессорам. Какой-либо базовый CPU не подойдёт. Если мы говорим о процессорах Intel, то это должен быть минимум Core i3, у AMD это должен быть любой процессор последних двух поколений (Ryzen 3000 либо Ryzen 5000), а также можно использовать ПК на основе Qualcomm Snapdragon 8c или более производительного решения Arm.

На сайте Microsoft написано, что ПК именно должен соответствовать указанным требованиям. При этом пока неясно, действительно ли Windows 11 попросту не даст запустить приложение Android на компьютере, где хотя бы какое-то требование выполняться не будет.