Невидимая фронтальная камера, 5000 мА·ч, 135 Вт, 120 Гц Snapdragon 8 Gen 1, 18 ГБ ОЗУ, 1 ТБ флеш-памяти. Представлен Red Magic 7 Pro

Red Magic 7 Pro по ряду параметров оказался уникальным устройством. Таковым его, в первую очередь, пожалуй, делает наличие подэкранной фронтальной камеры: геймеры оценят это по достоинству, ведь в их распоряжении весь экран целиком без каких-либо вырезов. Впрочем, ценители «чистого» экрана есть не только в среде геймеров. Разрешение датчика фронтальной камеры составляет 16 Мп.





Сам дисплей OLED характеризуется диагональю 6,8 дюйма, разрешением 2400 х 1080 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, а также обеспечивает охват 100% цветового пространства DCI-P3. Сканер отпечатков пальцев подэкранный, седьмого поколения. Он поддерживает определение ЧСС при касании.

Nubia Red Magic 7 Pro построен на SoC Snapdragon 8 Gen 1, которая соединена с оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1. Максимум памяти в топовой конфигурации 18 ГБ и 1 ТБ соответственно, однако ОЗУ можно расширить за счёт виртуального раздела объёмом 6 ГБ. Отсюда и получаются 24 ГБ оперативной памяти - максимум ОЗУ, указываемый для этой модели.

Будучи игровым смартфоном, Red Magic 7 Pro получил серьёзную систему охлаждения - в данном случае она 9-слойная, а суммарная площадь охлаждающих материалов составляет 41 279 мм2. Также применяется активный элемент - вентилятор с подсветкой RGB и скоростью вращения 20 000 об/мин. Такая серьёзная система охлаждения позволяет выжимать из Snapdragon 8 Gen 1 все соки: производительность смартфона в AnTuTu достигает 1 100 000 баллов.

Специально для Red Magic 7 Pro компания разработала дополнительный чип Red Core 1, который непрерывно контролирует звук, картинку на экране, виброотклик и отклик сенсорного слоя - все те параметры, которые важны в игре. Также смартфон оснащён дополнительными боковыми клавишами-курками, двумя громкоговорителями и мощным вибромотором.





Red Magic 7 Pro получил аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой очень быстрой зарядки мощностью 135 Вт: на полную зарядку аккумуляторной батареи смартфона уходит всего лишь 15 минут. При этом в комплект поставки входит адаптер с нитридом галлия, выдающий мощность 165 Вт! Такой можно использовать для зарядки игровых ноутбуков.

Что касается основной камеры, то в ней используются датчики разрешением 64, 8 (со сверхширокоугольным объективом) и 2 (для съёмки макро) мегапикселя. В качестве ОС используется Android 12, для подключения проводных наушников предусмотрен стандартный разъём диаметром 3,5 мм. Толщина смартфона составляет 9,9 мм, масса - 235 граммов.

Вместе с Red Magic 7 Pro дебютировала модель попроще - Red Magic 7 без подэкранной камеры, с меньшими объёмами памяти и аккумулятором ёмкостью 4500 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт (и без блока питания мощностью 165 Вт в комплекте).

Цены на Red Magic 7 выглядят так:

1. Dark Knight:

* 8 ГБ + 128 ГБ - 615 долларов.

2. Dark Knight или Ceyber Neon:

* 12 ГБ + 128 ГБ - 695 долларов;

* 12 ГБ + 256 ГБ - 760 долларов.

3. Transparent Edition (с полупрозрачной тыльной панелью):

* 12 ГБ + 256 ГБ - 780 долларов;

* 12 ГБ + 512 ГБ - 870 долларов.

Цена на Red Magic 7 Pro такие:

1. Dark Knight:

* 12 ГБ + 128 ГБ - 760 долларов;

* 12 ГБ + 256 ГБ - 820 долларов;

* 16 ГБ + 256 ГБ - 883 долларов.

2. Cyber Neon:

* 12 ГБ + 256 ГБ - 820 долларов.

3. Transparent Edition (с полупрозрачной тыльной панелью):

* 12 ГБ + 256 ГБ - 835 долларов;

* 16 ГБ + 256 ГБ - 900 долларов;

* 18 ГБ + 512 ГБ - 1025 долларов;

* 18 ГБ + 1 ТБ - 1185 долларов.

Nubia Red Magic 7 уже доступен для предзаказа в Китае, продажи стартуют 21 февраля. Заказать Red Magic 7 Pro можно будет с 21 февраля, в розничной продаже он появится 28 марта.