120 Гц, 120 Вт, 4700 мА·ч, 64 Мп и Snapdragon 8 Gen 1 за 520 долларов. Представлен Redmi K50 Gaming Edition

Redmi наконец-то официально представила свой флагманский смартфон Redmi K50 Gaming Edition. Слухи говорили, что стоимость новинки стартует с 550 долларов, но в реальности он оказался даже доступнее: базовая версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 520 долларов. Таким образом, Redmi K50 Gaming Edition сразу стал и одним из самых недорогих смартфонов на Snapdragon 8 Gen 1.





Многие характеристики этой модели были раскрыты ещё до анонса, а сейчас Redmi их подтвердила. Смартфон получил экран OLED диагональю 6,67 дюйма с кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 480 Гц и разрешением 2400 х 1080 пикселей. Производителем дисплея является компания Huaxing Optoelectronics. Экран защищён закалённым стеклом Gorilla Glass Victus, но встроенного сканера отпечатков пальцев не имеет - он размещён на боковой грани.

Врезанная фронтальная камера - с датчиком Sony IMX596 разрешением 20 Мп. В основной камере три датчика - Sony IMX686 разрешением 64 Мп, OmniVision OV8856 разрешением 8 Мп (со сверхширокоугольным объективом) и GalaxyCore GC02M1 разрешением 2 Мп для съёмки макро.

Redmi K50 Gaming Edition получил аккумулятор ёмкостью 4700 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт: на полную зарядку уходит всего лишь 17 минут. Так как модель игровая, то особое внимание уделено системе охлаждения SoC Snapdragon 8 Gen 1: в конструкции предусмотрено целых две испарительных камеры суммарной площадью 4860 мм2. В системе охлаждения используются такие материалы, как графен и графит.

Помимо этого, Redmi K50 Gaming Edition получил выдвижные магнитные клавиши-курки, четыре громкоговорителя (два широкополосных и два высокочастотных), три микрофона, модуль NFC, усовершенствованный вибромотор CyberEngine. Толщина смартфона составляет 8,5 мм, масса - 210 граммов.

Конфигурации следующие:

* 8/128 ГБ - 520 долларов;

* 12/128 ГБ - 565 долларов;

* 12/256 ГБ - 615 долларов.

Также смартфон представлен версией Chamion Edition, которая будет выпущена ограниченным количеством в 10 000 штук и оформлена в цветах чемпионской команды Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Цена такого Redmi K50 Champion Edition - 660 долларов. Объёмы памяти у него такие же, как у топовой версии Redmi K50 Gaming Edition.