Корейские биржевые фонды начали зарабатывать на метавселенной

На фондовых рынках Южной Кореи сложилась интересная ситуация: связанные с технологиями метавселенной биржевые фонды демонстрируют активный рост, несмотря на то, что само понятие метавселенной до сих пор не обрело чёткого определения, да и фактических наработок в этой области пока очень немного.

В широком смысле слова под термином «метавселенная» понимаются виртуальные миры, в которых люди могут развлекаться или работать, взаимодействуя через трёхмерные аватары и подключаясь к этим мирам при помощи VR-гарнитур вроде Oculus. Первые четыре корейских биржевых фонда метавселенных были запущены в октябре прошлого года, и всего за две недели они обеспечили приток инвестиций в размере $100 млн.

По данным Samsung Asset Management, которая и сама запустила два биржевых фонда, на 19 января в стране были зарегистрированы восемь таких организаций, привлекающих инвестиции в технологии виртуальных миров, и объём этих инвестиций уже превысил $1 млрд. Из этой суммы более $800 млн были направлены в четыре фонда, торгующие акциями южнокорейских компаний, и ещё более $338 млн достались глобальным игрокам.

Крупнейшие из этих биржевых фондов включают в себя акции технологических компаний, производителей чипов, а также компаний из индустрии развлечений. К примеру, один из проектов Samsung включает пакет акций компании Hybe, которой принадлежит музыкальный лейбл популярнейшей группы BTS, а также игровых разработчиков, в том числе Pearl Abyss. Эксперты уверены, что индустрия K-pop (корейской поп-музыки) сыграет важнейшую роль в развитии метавселенной - работающие в данном направлении лейблы и группы уже начали продавать NFT, а также проводить концерты и прочие мероприятия в виртуальных мирах.

Важнейшим фактором роста биржевых фондов метавселенной оказались розничные (частные) инвесторы с небольшими суммами вложений - по данным Samsung Asset Management на них приходятся до 70 % инвестиций. Розничные инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона также обеспечивают рост биржевых фондов по всему миру. По прогнозам экспертов, в течение ближайших 5 лет спрос на подобные программы инвестиций вырастет с теперешних $1,5 до $5 трлн.