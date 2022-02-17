Google разрабатывает новую систему передачи данных пользователей Privacy Sandbox

Google объявил , что внедряет в ОС Android настройки приватности, похожие на введенные Apple в iOS в прошлом году . Последовавшее ограничение рекламной выручки стоило многим компаниям сотен миллиардов долларов капитализации. Больше всего пострадал Facebook, который потеряет 10 миллиардов долларов в 2022 году из-за ограничений iOS 15.4. Google анонсировала изменения в контексте активного внимания регулирующих органов в Европе к законности некоторых видов рекламы.

Сейчас пользователи Android 12 могут отключить идентификаторы в настройках системы. Разработчики приложений при этом получают уведомление об отказе. Google будет поддерживать действующую систему два года, чтобы владельцы приложений могли подготовиться к изменениям.

Компания ищет замену рекламному идентификатору Android (advertising ID), который сейчас присваивается каждому устройству на ее ОС и позволяет таргетировать рекламу. Новый механизм «призван ограничить передачу данных о пользователе третьим сторонам и исключить передачу идентификатора между приложениями», - пишет Google. Особое внимание предполагается уделить проблеме утечке данных их приложений через рекламные модули.

Новая система от Google выглядит мягче, чем у Apple, а ее разработка рассчитана на несколько лет. «Мы понимаем, что другие платформы выбрали иной подход к приватности в области таргетированной рекламы, введя сплошной запрет на технологии, которые использует отрасль. Уверены, что без внятной альтернативы такой подход может быть неэффективен и ухудшить положение и с защитой личных данных, и с разработкой приложений», - говорится в блоге.

По словам компании, основная цель заключается в том, чтобы сохранить конфиденциальность пользователей по умолчанию, при этом поддерживая мобильную экосистему, которая базируется на эффективной рекламе для поддержки бесплатных и финансируемых за счёт неё приложений. В частности, песочница конфиденциальности позволит свести к минимуму передачу данных третьим лицам, и такое решение не потребует использования идентификаторов между приложениями, в том числе и рекламных. Google также изучает технологии, снижающие вероятность скрытого сбора данных, включая более безопасные способы интеграции приложений с рекламными SDK.

Решение Google может иметь серьёзные последствия глобального масштаба: доля iPhone на американском рынке составляет около 50 %, зато во всём мире доля смартфонов под Google Android составляет 85 %. Весной 2021 года Apple изменила политику конфиденциальности для iOS-приложений, позволив пользователям запрещать приложению отслеживать их действия. Пользователи в США отказались от отслеживания более чем в 80% случаев, в результате чего цены на мобильную рекламу на iPhone упали, а цены - для Android выросли По оценке экспертов, новые правила Apple привели к потере рыночной стоимости Meta более чем на $300 млрд.