Из-за неисправной IT-системы Horizon были неправомерно осуждены более 700 человек, а некоторые даже получили тюремные сроки

В понедельник, 14 февраля в Лондоне началось публичное расследование по поводу неправомерных приговоров сотням британских почтовых служащих, которые были несправедливо осуждены за кражу, мошенничество или искажение отчётности, хотя истинной причиной оказалась ошибка в IT-системе Horizon, построенной Fujitsu. В период с 2000 по 2014 год пострадало более 700 сотрудников, причём некоторые даже получили тюремные сроки.

Система Horizon разворачивалась в местных отделениях почты с 1999 года. Почтовая служба Великобритании в течение многих лет утверждала, что данные Horizon были надёжными, обвиняя менеджеров филиалов в нечестности, когда система ошибочно отражала недостачу. В апреле прошлого года Апелляционный суд отменил неправомерные приговоры 39 сотрудникам. Однако, как оказалось, это лишь верхушка айсберга. Пострадавших из-за неисправности компьютерной системы гораздо больше.

Более того, в ходе расследования выяснилось, что государственная почтовая служба знала о ненадёжности Horizon, однако данные из системы всё равно использовались для обвинения почтмейстеров в составлении ложных отчётов и краже денежных средств. По предварительным оценкам, 706 судебных преследований могли быть основаны на данных неисправной компьютерной системы. К настоящему времени приговоры по уголовным делам 72 почтмейстеров были отменены, а другие апелляции находятся на рассмотрении суда.

В декабре Министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании выделило почтовой службе £1,013 млрд на покрытие расходов, связанных со скандалом. Министерство выплатит компенсацию тем, чьи уголовные судимости были отменены, а также 2500 почтмейстерам, которые не были привлечены к уголовной ответственности, но которых обязали вернуть деньги почтовой службе в связи с тем, что на счетах возглавляемых ими отделений была выявлена недостача.