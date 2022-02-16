Финансовые новости
- |
- 16.02.22
- |
- 22:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Qualcomm открыла в Европе лабораторию расширенной реальности для развития метавселенных
14:01 16.02.2022 |
Компания Qualcomm Technologies объявила о формировании европейской лаборатории XR Labs Europe - специализированного центра исследований и разработок в сфере расширенной реальности (Extended reality, XR).
Отмечается, что в Европе в настоящее время бурно развиваются технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Создание новой лаборатории, как ожидается, поможет во внедрении передовых решений в мобильной сфере, что позволит ускорить развёртывание метавселенных.
На первом этапе центры XR Labs Europe появятся в шести городах. В дальнейшем территориальный охват планируется расширить. Главная цель инициативы - помочь в создании лёгких носимых устройств для погружения в виртуальное пространство.
Специалисты лаборатории будут заниматься разработками, связанными с технологиями улучшенного отслеживания движений рук и жестов. Кроме того, упомянуты средства картографирования в формате 3D и распознавания изображений, многопользовательские решения и пр.
В конечном счёте, по мнению Qualcomm Technologies, проект поможет улучшить повседневную жизнь пользователей, трансформировать сферы образования, розничной торговли, здравоохранения и др.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина опустилась на три ступени в рейтинге экономических свобод-2022
|Зрада онлайн. Зачем «слугам» дистанционное голосование в Верховной Раде
|Служить там, куда направит родина: Какие изменения ждут украинскую терроборону
|Откровения олигарха. Поменяет ли Коломойский Зеленского на Мосийчук
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Хакеры стали еще быстрее и неуловимее, чем раньше
|JPMorgan первым из крупных банков открыл представительство в метавселенной
|Для нового Mercedes-AMG SL разработали первый тюнинг-кит
|Qualcomm открыла в Европе лабораторию расширенной реальности для развития метавселенных
|Qualcomm представила преимущества Wi-Fi 7: в два раза быстрее, чем Wi-Fi 6
|Исследователи считают, что у водородного автотранспорта нет будущего
Это интересно
|Brabus выпустил мотоцикл. Стритфайтер 1300 R построен на базе KTM 1290 Super Duke R EVO
|Пользователи гарнитур VR стали чаще ломать мебель и разбивать телевизоры
|Ученые нашли новое эффективное лекарство от мигрени: зеленый свет
|Белый дом опасается удара России по американской полупроводниковой отрасли
|Ключом к сверхпроводимости при комнатной температуре может стать свет
|На мое имя взяли кредит, что делать? Рекомендации от НБУ, киберполиции и юристов
|Alfa Romeo представила кроссовер Tonale