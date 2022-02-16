Qualcomm открыла в Европе лабораторию расширенной реальности для развития метавселенных

Компания Qualcomm Technologies объявила о формировании европейской лаборатории XR Labs Europe - специализированного центра исследований и разработок в сфере расширенной реальности (Extended reality, XR).

Отмечается, что в Европе в настоящее время бурно развиваются технологии виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальности. Создание новой лаборатории, как ожидается, поможет во внедрении передовых решений в мобильной сфере, что позволит ускорить развёртывание метавселенных.

На первом этапе центры XR Labs Europe появятся в шести городах. В дальнейшем территориальный охват планируется расширить. Главная цель инициативы - помочь в создании лёгких носимых устройств для погружения в виртуальное пространство.

Специалисты лаборатории будут заниматься разработками, связанными с технологиями улучшенного отслеживания движений рук и жестов. Кроме того, упомянуты средства картографирования в формате 3D и распознавания изображений, многопользовательские решения и пр.

В конечном счёте, по мнению Qualcomm Technologies, проект поможет улучшить повседневную жизнь пользователей, трансформировать сферы образования, розничной торговли, здравоохранения и др.