Qualcomm представила преимущества Wi-Fi 7: в два раза быстрее, чем Wi-Fi 6

По данным Qualcomm, стандарт Wi-Fi 7 удвоит пропускную способность и скорость по сравнению с Wi-Fi 6 и в то же время сократит задержку вдвое. Кроме того, он будет иметь множество новых функций, которые сделают его особенным.

Wi-Fi 7 удвоит максимальную ширину канала (до 320 МГц) и представит модуляцию более высокого порядка с 4kQAM. Кроме того, у Wi-Fi 7 будет еще одна ключевая особенность - это возможность управлять, а значит, и оптимизировать различные доступные диапазоны спектра. Эта функция получит название multi-link operation (MLO). MLO позволяет устройствам одновременно использовать спектр на нескольких каналах.

"Самая высокая производительность [для Wi-Fi 7 MLO] - одновременная многоканальная связь в высокочастотном диапазоне. Устройство использует каждую полосу по мере ее появления и может работать на обеих одновременно, агрегируя пропускную способность по обоим. Поскольку оно может работать одновременно на каждом диапазоне, оно еще лучше предотвращает перегрузку и снижает задержку."

Энди Дэвидсон из Qualcomm

MLO может похвастаться несколькими полезными функциями. Скажем, он не только агрегирует каналы из разных диапазонов, но и устанавливает связь нескольких устройств в одном диапазоне. Например, если Сеть не поддерживает распределение 6 ГГц, они все равно могут пользоваться скоростями канала Wi-Fi 320 МГц (два канала по 160 МГц). Среди регионов, страдающих от отсутствия 6-гигагерцевого спектра, следует отметить Китай. Более того, эта страна не планирует идти по этому пути. Но при помощи Wi-Fi 7 и MLO провайдеры могут настроить канал шириной 240 МГц в диапазоне 5 ГГц.

Наконец, Wi-Fi 7 будет поддерживать функцию preamble puncturing, которая позволяет сети Wi-Fi «вырезать» и избегать использования части спектра, содержащей мешающие сигналы.