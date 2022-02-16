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ЕС готовится узаконить единый порт для смартфонов и других гаджетов до конца этого года
08:56 16.02.2022 |
Высока вероятность, что законодатели Евросоюза и государства-члены ЕС утвердят единый порт для смартфонов, планшетов, наушников и другой электроники ещё до начала следующего года. Об этом заявил местный парламентарий, курирующий соответствующий проект. Известно, что данная инициатива отчаянно критикуется Apple.
Впервые Еврокомиссия выступила с инициативой утверждения единого зарядного порта более десятилетия назад, но законопроект был подготовлен только в прошлом году, после того, как об общем техническом решении не удалось договориться самим производителям.
Пользователи iPhone и Android давно жалуются на то, что приходится использовать разные зарядные устройства. Если iPhone заряжается с помощью интерфейса Lightning, то современные модели на Android используют USB Type-C. Так, по имеющейся статистике за 2018 год, половина смартфонов использовала порты USB micro-B, 29 % - USB Type-C, а 21 % - Lightning. Сейчас, вероятно, баланс значительно изменился в пользу USB Type-C.
Как заявил парламентарий Алекс Агиус Салиба (Alex Agius Saliba), курирующий тему в Европарламенте, голосование по вопросу может пройти уже в мае, после чего можно будет начать обсуждение с отдельными странами финального законопроекта. «Дело выполнимо до конца года. Это наш замысел», - заявил он, добавив, что не стоит фокусировать внимание только на смартфонах.
По мнению парламентария, единый порт необходимо ввести для электронных книг, ноутбуков с низким энергопотреблением, клавиатур, компьютерных мышей, наушников, смарт-часов и электронных игрушек - в предложении Еврокомиссии в своё время упоминались только смартфоны, планшеты и наушники. Дополнительно Салиба хочет, чтобы Еврокомиссия «гармонизировала» к 2025 году беспроводную зарядную инфраструктуру.
Сам закон о едином универсальном порте, по его словам, может вступить в силу через шесть месяцев после принятия (ранее предполагалось, что переходный период продлится два года), к этому времени производители должны адаптировать свои устройства. Apple в своё время уже заявляла, что инициатива ЕС способна негативно сказаться на инновациях, а её результатом станет груда электронных отходов, если законотворцы заставят потребителей перейти на новые зарядные устройства.
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