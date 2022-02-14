Новый гибкий суперконденсатор может увеличить срок службы носимых устройств

Группа исследователей из Института передовых технологий Университета Суррея в Великобритании и Федерального университета Пелотас в Бразилии разработала новый тип суперконденсатора, который можно интегрировать в обувь или одежду. Это является шагом вперед в области увеличения срока и качества работы носимых и IoT устройств.

* Суперконденсатор - это устройство хранения электроэнергии, похожее на батарею, но в отличие от нее, способное намного быстрее накапливать и отдавать электричество.

Исследователи разработали новый метод разработки гибких суперконденсаторов на основе углеродных наноматериалов. Метод включает в себя перенос массивов ориентированных углеродных нанотрубок (УНТ) с кремниевой пластины на матрицу из полидиметилсилоксана (ПДМС). Затем она покрывается материалом под названием полианилин (ПАНИ), который накапливает энергию с помощью механизма, известного как псевдоемкость, обеспечивая выдающиеся свойства накопления энергии с исключительной механической целостностью.

По словам команды ученых, их усовершенствованный сверхтонкий суперконденсатор сохранял большую часть своей емкости (количество электрического заряда) после многочисленных циклов при различных условиях изгиба, демонстрируя свою надежность, долговечность и эффективность.

В ходе лабораторных испытаний устройство продемонстрировало хорошие показатели сохранения емкости (76%) после 5000 циклов. Кроме того, оно смогло сохранить 80% своих электрохимических свойств при измерении под разными углами изгиба, продемонстрировав превосходную механическую гибкость в экстремальных условиях.

«Суперконденсаторы играют ключевую роль в обеспечении полного раскрытия потенциала технологий 5G и 6G. Суперконденсаторы, безусловно, могут увеличить срок службы носимых потребительских технологий, но кроме того, они могут стать революционными, и если подумать об их роли в автономных транспортных средствах и интеллектуальных датчиках с искусственным интеллектом, которые могут помочь всем нам экономить энергию. Вот почему важно создать недорогой и экологически безопасный способ производства этой невероятно многообещающей технологии хранения энергии. Будущее для суперконденсаторов, безусловно, стало с нашим открытием еще светлее», - рассказал профессор Рави Сильва, директор ATI и руководитель Центра наноэлектроники в Университете Суррея.