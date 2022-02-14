Mozilla и Meta представили систему рекламной аналитики с учетом приватности

Компании Mozilla и Meta объединили свои усилия с целью создания решения для измерения конверсии, которое позволит рекламодателям отслеживать эффективность своих рекламных кампаний по всем устройствам и браузерам без необходимости собирать данные каждого отдельного пользователя.

Технология, получившая название Interoperable Private Attribution (IPA), будет работать в рамках ограничений безопасности, реализованных в браузерах и мобильных платформах.

Постепенный отказ от сторонних файлов cookie в браузерах Chrome, Safari и Firefox, а также меры, принимаемые компанией Apple по борьбе с технологиями отслеживания, существенно подорвали существующие практики атрибуции (метода определения рекламного канала, к которому относятся те или иные действия пользователя).

Решение IPA основывается на сопоставлении ключевых данных. Когда пользователь авторизуется в браузере на устройстве, создается специальный зашифрованный ключ, позволяющий системе сопоставлять активность этого пользователя, когда он переходит из одного браузера в другой или с одного устройства на другое. В теории, IPA сможет определять, способствовала ли увиденная пользователем реклама на одном устройстве покупке на другом.

Решение имеет две ключевые функции сохранения конфиденциальности. Во-первых, многосторонние вычисления не позволяют какой-либо отдельной сущности узнавать о поведении пользователя. Во-вторых, IPA является агрегированной системой. Другими словами, она выдает результаты, которые нельзя связать с отдельными пользователями. Благодаря этим функциям IPA не может использоваться для отслеживания или профилирования пользователей.

Несколько месяцев назад инженеры Mozilla и Meta представили IPA организации Private Advertising Technology Community Group (PATCG), созданной в рамках Консорциума всемирной патины (W3C) специально для разработки маркетинговых решений, которые защищают конфиденциальность пользователей Сети. На прошлой неделе PATCG провела первое заседание для обсуждения IPA.

Mozilla и Meta ждут отзывов и обсуждения своего детища, но отмечают, что IPA представляет собой многообещающее решение, работа над которым еще не завершена.