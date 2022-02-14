Финансовые новости
- |
- 14.02.22
- |
- 23:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Mozilla и Meta представили систему рекламной аналитики с учетом приватности
16:48 14.02.2022 |
Компании Mozilla и Meta объединили свои усилия с целью создания решения для измерения конверсии, которое позволит рекламодателям отслеживать эффективность своих рекламных кампаний по всем устройствам и браузерам без необходимости собирать данные каждого отдельного пользователя.
Технология, получившая название Interoperable Private Attribution (IPA), будет работать в рамках ограничений безопасности, реализованных в браузерах и мобильных платформах.
Постепенный отказ от сторонних файлов cookie в браузерах Chrome, Safari и Firefox, а также меры, принимаемые компанией Apple по борьбе с технологиями отслеживания, существенно подорвали существующие практики атрибуции (метода определения рекламного канала, к которому относятся те или иные действия пользователя).
Решение IPA основывается на сопоставлении ключевых данных. Когда пользователь авторизуется в браузере на устройстве, создается специальный зашифрованный ключ, позволяющий системе сопоставлять активность этого пользователя, когда он переходит из одного браузера в другой или с одного устройства на другое. В теории, IPA сможет определять, способствовала ли увиденная пользователем реклама на одном устройстве покупке на другом.
Решение имеет две ключевые функции сохранения конфиденциальности. Во-первых, многосторонние вычисления не позволяют какой-либо отдельной сущности узнавать о поведении пользователя. Во-вторых, IPA является агрегированной системой. Другими словами, она выдает результаты, которые нельзя связать с отдельными пользователями. Благодаря этим функциям IPA не может использоваться для отслеживания или профилирования пользователей.
Несколько месяцев назад инженеры Mozilla и Meta представили IPA организации Private Advertising Technology Community Group (PATCG), созданной в рамках Консорциума всемирной патины (W3C) специально для разработки маркетинговых решений, которые защищают конфиденциальность пользователей Сети. На прошлой неделе PATCG провела первое заседание для обсуждения IPA.
Mozilla и Meta ждут отзывов и обсуждения своего детища, но отмечают, что IPA представляет собой многообещающее решение, работа над которым еще не завершена.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Слова Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с РФ вырваны из контекста – МИД
|Киев запросил срочную встречу со странами-членами Венского документа
|Позитив недели. Учения украинской армии «Метель-2022» будут идти до конца февраля
|Феодализм на Донбассе. Как из живущих в оккупации выжимают последние соки
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Alfa Romeo представила кроссовер Tonale
|В американском рейтинге надежности автомобилей сменился лидер
|Новый гибкий суперконденсатор может увеличить срок службы носимых устройств
|Mozilla и Meta представили систему рекламной аналитики с учетом приватности
|Intel будет предлагать дополнительные функции процессоров за отдельную плату
|Белый хакер нашёл способ создавать неограниченное количество Ethereum и получил за это $2 млн
Это интересно
|Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году
|Видеокарты в Европе и Китае стремительно дешевеют. За 20 дней наценка снизилась на 20%
|Южная Корея инвестирует в стартапы, связанные с метавселенной и искусственным интеллектом
|Сделка по приобретению Xilinx компанией AMD полностью одобрена
|815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS
|SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
|Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes