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Intel будет предлагать дополнительные функции процессоров за отдельную плату
14:00 14.02.2022 |
Компания Intel намерена предоставлять пользователям возможность разблокировать дополнительные функции процессоров за отдельную плату. Технология Intel SDSi позволит процессорам Xeon внедрять новые функции и устанавливать обновления непосредственно на процессоры сразу после покупки. Чипы Intel серии Sapphire Rapids станут первым процессором компании, предлагающим данную функцию.
По словам пользователя Twitter Андреаса Шиллинга (Andreas Schilling), это не первая попытка Intel ограничить функции компьютерных процессоров платным доступом. В 2010 году Intel создала технологию для разблокировки более высоких тактовых частот и увеличения объема кэш-памяти для серии Intel Core i3-2xxx, также известной как семейство процессоров Sandy Bridge. Функция не имела успеха и была отключена техногигантом.
Intel Software Defined Silicon (SDSi) позволяет использовать дополнительные кремниевые элементы в текущих и развернутых серверных процессорах с помощью программного обеспечения. Понимая, что не всем пользователям нужны все доступные опции, Intel предлагает своим клиентам выбор. Серия Intel Xeon третьего поколения предлагает 57 вариантов процессоров, но каждый из них обеспечивает одинаковое количество эффективных ядер, TDP и тактовую частоту. Единственная разница между версиями - функции, заблокированные производителем.
Вместо того чтобы предлагать огромное количество процессоров с одинаковыми возможностями (с заблокированными некоторыми функциями), компания планирует создать всего несколько процессоров. Клиенты смогут выбирать характеристики и не беспокоиться о дополнительных неиспользуемых предложениях.
Геймеры уже сталкивались с микротранзакциями в ведущих играх, разблокировкой новых образов и прочих услуг по разным ценам. Создание оборудования с той же концепцией вызывает у интернет-пользователей такую же негативную реакцию.
Помимо того, что Intel решила позволить потребителям платить за дополнительные функции процессоров, негативная реакция также вызвана наличием малого количества информации о новой технологии и нежеланием компании отвечать на критику.
Новая технология Intel SDSi будет доступна в версии Linux 5.18 весной 2022 года.
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