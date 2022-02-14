Солнечные панели обещают резко подешеветь к 2025 году

Сегодня на пике роста цен на нефть и на фоне энергетического кризиса в Европе аналитики компании Rethink Energy дают утешительный для поклонников «зелёной» энергетики прогноз. По данным агентства, перенасыщение рынка солнечными панелями из поликристаллического кремния случится довольно скоро - не позже 2025 года. Ждать осталось недолго.

Поликристаллический кремний как один из наиболее эффективных сегодня материалов для изготовления солнечных панелей начал быстро дорожать с прошлого года. Сначала цену на него подтолкнули санкции США на производство этого сырья в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, а летом ситуацию усугубил дефицит угля и электроэнергии в Китае. В 2020 году килограмм поликристаллического кремния стоил $6, а прибыли производителей упали почти до нуля. К концу 2021 года килограмм этого сырья стоил уже $40, подняв прибыль на сотни процентов.

Многократно завышенная к сегодняшнему дню ценовая планка на поликристаллический кремний подтолкнула производителей этого сырья запланировать расширение производства. Только за несколько последних недель планы о расширении производства поликристаллического кремния обнародовали несколько десятков компаний по всему миру. На графике ниже показана только малая часть из них, но они отображают общую тенденцию на рынке.

Заявленное расширение производства должно привести к выработке 4 млн тонн поликристаллического кремния в год. Даже частичная загрузка этих мощностей (до 2/3 от полной загрузки) позволит ежегодно выпускать солнечных панелей суммарной мощностью около 900 ГВт. Заработают запланированные новые заводы не раньше чем через год, что даёт нам начало производства примерно в середине 2023 года.

В 2021 году мощности по производству поликристаллического кремния составили всего 621 000 тонн при реальном предложении менее 579 000 тонн. Это ограничило производство панелей в 2021 году суммарной мощностью 180 ГВт при рыночном спросе 205-220 ГВт. С учётом проблем с доставкой в условиях пандемии COVID-19 спрос превысил предложение примерно на 50 ГВт панелей в год. В таких условиях дешёвых панелей из поликристаллического кремния быть просто не может.

Согласно собранным аналитиками Rethink Energy данным, наращивание производства может привести к выпуску в 2030 году панелей суммарной мощностью около 1000 ГВт в год. Если говорить о близких сроках, то производство панелей из поликристаллического кремния обещает утроиться к 2025 году до 500-600 ГВт. Все предпосылки для этого есть и это позволит предложению превысить спрос и подтолкнуть цены на панели вниз.

«Дефицит поликристаллического кремния будет продолжать ограничивать установку солнечных батарей во всём мире до середины 2023 года, в течение которого будет введено в эксплуатацию 250 ГВт поликристаллических солнечных батарей. Цене на поликристаллический кремний потребуется не менее пяти лет, чтобы вернуться к рекордно низкому уровню 2020 года, но затем она снизится ещё больше», - утверждает автор исследования Андрис Вантенаар (Andries Wantenaar).

Аналитики Rethink Energy резюмируют, что после восстановления цен на поликристаллический кремний и возвращения прибыльности в сектор, заводы увеличат производство солнечных модулей, и мы можем ожидать, что к 2023 году на рынок поступит больше предложений. Это может привести к снижению нормированной стоимости электроэнергии на величину до 12 % (LCOE). Также аналитики ожидают роста доминирования Китая в этой отрасли, хотя роста производства в этой сфере также жду от Индии.