Видеокарты в Европе и Китае стремительно дешевеют. За 20 дней наценка снизилась на 20%

Летом прошлого года на фоне обвала крипторынка видеокарты существенно подешевели, но потом рост цен возобновился. С середины января наблюдается обратная тенденция: видеокарты дешевеют. Причем, согласно данным 3DCenter, за последнее время дешевеют они стремительно: на 20% за 20 дней!

Все модели Nvidia и AMD по-прежнему дороже рекомендованных розничных цен, но наценки уже совсем не так велики, как раньше. В случае моделей AMD они составляют сейчас 45% (против 63% на вторую половину января), в случае моделей Nvidia - 57% против 77% несколько недель назад.

График снижения стоимости видеокарт совпадает с графиком снижения стоимости Ethereum, при этом кривая, демонстрирующая доступность разных моделей, идет вверх: 3D-карты дешевеют на фоне увеличивающегося предложения, и это очень важный момент.

Если говорить о конкретных моделях, то в случае «красных» наименьшая прибавка приходится на младшую Radeon RX 6500 XT - самые доступные ее версии предлагаются всего лишь на 17% больше рекомендованной цены. Наценка на остальные модели линейки составляет примерно 32-33%.

Розничная стоимость на конкурента Radeon RX 6500 TX - Nvidia GeForce RTX 3050 - заметнее отличается от официальной: она выше на 49%. Меньше всего наценка на GeForce RTX 3080 Ti - на 32%.

Данные по рынку Китая

Как пишет источник со ссылкой на ресурс Board Channels Forums, на прошлой неделе практически все производители видеокарт снизили цены на свою продукцию для оптимизации складских запасов. Приводятся и конкретные примеры.

Asus снизила стоимость GeForce RTX 3060, GTX 1660 Ti и GTX 1660 Super на 15 долларов. А Radeon RX 6600, RX 6600 XT и RX 6700 XT производства Asus подешевели на 30-45 долларов. Видеокарты Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3060, RTX 3050, GTX 1660 Ti и GTX 1660 подешевели на 15-30 долларов. GeForce RTX 3070 Ti и GeForce RTX 2060 от Colorful подешевели примерно на 30 долларов.

По данным пользователей Board Channels Forums, за прошлые несколько месяцев из-за праздников и снизившегося спроса на складах дилеров скопились большие объемы видеокарт, что и приводит к необходимости снижения цен для стимулирования спроса. И дальше, судя по всему, видеокарты продолжат дешеветь.