Сделка по приобретению Xilinx компанией AMD полностью одобрена

Вчера AMD получила одобрения всех участвующих в процессе регуляторов. Компания ожидает, что сделка будет закрыта уже 14 февраля или около того, то есть через несколько дней.

Напомним, о сделке было объявлено в октябре 2020 года, но, так как это весьма крупное слияние, потребовалось полтора года, чтобы получить все необходимые одобрения.

Сделка обойдётся AMD в 35 млрд долларов, что немало даже в масштабах всей отрасли, а уж для самой AMD, которая за прошлый год получила 3,6 млрд долларов чистой прибыли (и это был рекордный для компании год) сделка является невероятно дорогой.

Xilinx, напомним, занимается разработкой FPGA, и является лидером данного рынка.