Финансовые новости
- |
- 11.02.22
- |
- 15:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сделка по приобретению Xilinx компанией AMD полностью одобрена
15:48 11.02.2022 |
Вчера AMD получила одобрения всех участвующих в процессе регуляторов. Компания ожидает, что сделка будет закрыта уже 14 февраля или около того, то есть через несколько дней.
Напомним, о сделке было объявлено в октябре 2020 года, но, так как это весьма крупное слияние, потребовалось полтора года, чтобы получить все необходимые одобрения.
Сделка обойдётся AMD в 35 млрд долларов, что немало даже в масштабах всей отрасли, а уж для самой AMD, которая за прошлый год получила 3,6 млрд долларов чистой прибыли (и это был рекордный для компании год) сделка является невероятно дорогой.
Xilinx, напомним, занимается разработкой FPGA, и является лидером данного рынка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Первую часть новой обходной дороги вокруг Киева построят американцы с сомнительной репутацией
|Репетиция на Черниговщине. Сдадут ли «слуги» без боя 206-й округ человеку Кличко
|ЕБабуся и еДидусь: кому дадут бесплатные смартфоны и кто заплатит за аттракцион невиданной щедрости
|Эффект Чауса. Как дела против Порошенко оборачиваются против Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Южная Корея инвестирует в стартапы, связанные с метавселенной и искусственным интеллектом
|Сделка по приобретению Xilinx компанией AMD полностью одобрена
|815 л.с. и две секунды до «сотни»: представлен новый суперкар DS
|SpaceX показала, как будет выглядеть пилотируемый полет Starship на Марс
|Крупнейшая криптобиржа мира Binance инвестировала 200 миллионов долларов в Forbes
|«Дочка» Samsung приобрела украинский стартап
Это интересно
|Lexus показал электрического преемника седана IS
|В Китае открыли «новое измерение» для беспроводной передачи данных и достигли скорости около 1 Тбайт/с
|Более 45 % электронных писем в 2021 году были спамом
|Электрический Lexus RZ 450e показали на официальных фотографиях
|Microsoft собирается купить компанию Mandiant, специализирующуюся на кибербезопасности
|Lexus раскрыл на фотографиях большой электрический кроссовер на семь мест
|Опубликован прогноз развития рынка электрокаров в Европе. Мощности энергосетей на всех не хватит