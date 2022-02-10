Microsoft собирается купить компанию Mandiant, специализирующуюся на кибербезопасности

Корпорация Microsoft рассматривает возможность покупки компании Mandiant, занимающейся кибербезопасностью. Об этом сообщило издание Bloomberg News со ссылкой на источник, знакомый с вопросом.

Согласно информатору, переговоры могут и не закончиться сделкой.

После сообщения о возможной сделке акции Mandiant выросли более чем на 18%, акции Microsoft - на 1,1%.

В прошлом году компания Mandiant снова стала самостоятельной, когда купившая её в 2013 году компания FireEye продала свой бизнес и имя FireEye за 1,2 млрд долларов консорциуму, возглавляемому частной инвестиционной компанией Symphony Technology Group.

Компания Mandiant, рыночная капитализация которой составляет около 3,6 млрд долларов, специализируется на реагировании на киберинциденты и оценку кибербезопасности.

Предполагается, что сделка поможет Microsoft улучшить свои продукты, защищающие клиентов от угроз кибербезопасности. Софтверный гигант купил две небольшие компании по кибербезопасности в 2021 году и заявил, что в течение следующих пяти лет потратит на кибербезопасность 20 млрд долларов.