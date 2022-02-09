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Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
13:19 09.02.2022 |
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на январь 2022 года.
Как отмечают эксперты, с началом нового года разразилась «новая война телефонов» - рейтинги выгодных смартфонов значительно изменились.
В самой бюджетной категории, до 1999 юаней (314 долларов), первое место занял Realme Q3s в версии 6/128 ГБ, на втором месте находится Redmi Note 10 Pro, а на третьем - Redmi K40 Game Enhanced Edition.
Лидером категории от 2000 до 2999 юаней (от 315 до 471 долларов) стал Realme GT в версии 8/128 ГБ, второе место занял смартфон Realme GT Neo2T, а на третьем оказался игровой Lenovo Legion Phone 2 Pro.
В категории от 3000 до 3999 юаней (от 472 до 628 долларов) на первом месте находится Xiaomi Mi 12, на втором - iQOO 9, а на третьем - Redmi K40 Pro.
В категории от 4000 до 4999 юаней (от 629 до 785 долларов) первое место занял Realme GT Pro, второе принадлежит Xiaomi Mi 12 Pro, а третье - iQOO 9 Pro.
Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше 786 долларов лидирует Vivo X70 Pro+. Второе место занял Honor Magic3 Pro, а третье - Xiaomi 11 Ultra.
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