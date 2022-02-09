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Google отчиталась об успехах двухфакторной аутентификации по умолчанию
11:21 09.02.2022 |
Прошёл почти год с того момента, как Google начала внедрять двухфакторную аутентификацию по умолчанию, и это принесло плоды.
Как сообщает поисковый гигант, такой шаг позволил снизить количество взломанных учётных записей вдвое! Это очень внушительный показатель, которого удалось добиться очень простой функцией.
Пока двухфакторная аутентификация по умолчанию активирована далеко не у всех пользователей, но Google заявила, что в текущем году продолжит расширять этот список.
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