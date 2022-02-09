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Геомагнитная буря вывела из строя 40 новых интернет-спутников SpaceX Starlink
09:36 09.02.2022 |
Принадлежащий SpaceX интернет-сервис Starlink ожидает ощутимая утрата - из 49 спутников, выведенных на орбиту только 3 февраля текущего года, по последним данным 40 будут уничтожены в результате геомагнитной бури.
Как сообщает сама компания, выведенные на низкую околоземную орбиту спутники приступили к контролируемому полёту на высоте около 210 км над Землёй. На таких высотах в случае, если спутник не проходят изначальную проверку систем, он быстро сходит с орбиты из-за сопротивления воздуха, присутствующего на таких высотах в некоторых количествах.
В SpaceX сообщают, что геомагнитная буря в пятницу вызвала потепление атмосферы и рост её плотности - по данным телеметрии сопротивление воздуха оказалось «до 50 % выше, чем в период предыдущих запусков». В результате команда Starlink перевела спутники в безопасный режим, позволяя свободно лететь без внешнего управления.
Тем не менее в компании сообщили, что увеличившееся сопротивление и низкая высота не позволили большинству объектов выйти из безопасного режима и провести манёвры по повышению орбиты, поэтому до 40 спутников уже вошли в земную атмосферу или войдут в неё в ближайшее время. В SpaceX утверждают, что сошедшие с орбиты спутники не представляют угрозу для других космических объектов и разрушатся в атмосфере, не оставляя на орбите космического мусора и не загрязняя Землю обломками.
Недавно SpaceX миновала важную веху на пути освоения космоса, выведя на орбиту 2000 спутников. Всего планируется ввести в эксплуатацию как минимум 12 000. В таких условиях потеря 40 экземпляров не будет критической для всей группировки. При этом даже крупные объекты SpaceX вроде ступеней ракет-носителей Falcon 9 обычно сгорают в атмосфере, не принося прямого вреда земным обитателям.
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