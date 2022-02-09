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Смартфоны на Snapdragon 8 Gen 1 почти полностью захватили январский рейтинг производительности AnTuTu
23:06 08.02.2022 |
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг производительности Android-смартфонов за январь 2022 года. Главным изменением по сравнению с результатами декабря прошлого года стало то, что первые семь мест заняли устройства на базе свежего флагманского чипсета Qualcomm Snаpdragon 8 Gen 1. При этом три самых производительных смартфона получили оценку выше 1 миллиона баллов.
Первые две строчки рейтинга занимают iQOO 9 Pro и iQOO 9, которые набрали 1 020 974 и 1 020 156 баллов соответственно. Стоит отметить, что разрыв между устройствами незначителен и может быть обусловлен чуть меньшей нагрузкой на GPU старшей модели благодаря применению выделенного чипа для вывода изображения. Третье место занимает Realme GT2 Pro с оценкой в 1 000 641 балл.
Четвёртое, пятое, шестое и седьмое места соответственно занимают OnePlus 10 Pro, Xiaomi 12 Pro, Motorola Edge X30 и базовый Xiaomi 12. Все четыре устройства набирают меньше 1 миллиона, но больше 900 тысяч баллов в AnTuTu.
Восьмую и девятую строчки рейтинга заняли игровые смартфоны Xiaomi Black Shark 4S Pro и Nubia Red Magic 6S Pro, которые набрали 879 152 и 853 299 баллов соответственно. Эти устройства построены на базе Snapdragon 888+. Согласно многочисленным утечкам, оба вскоре получат преемников, основанных на актуальной флагманской платформе Qualcomm. Десятку лидеров замыкает iQOO 8 Pro с чипсетом Snapdragon 888+ и результатом в 852 371 балл.
Что касается рейтинга производительности смартфонов среднего класса, девять из десяти мест занимают устройства на чипах Snapdragon. Единственный смартфон на базе процессора MediaTek расположился на девятой строчке. Речь идёт об OPPO Reno6 5G с Dimensity 900, который набрал 507 705 баллов. Стоит отметить, что смартфоны на базе Dimensity 1200 и 1100 в рейтинг не вошли, поскольку MediaTek позиционирует их как чипсеты флагманского уровня.
Все остальные смартфоны в рейтинге основаны на Snapdragon 778G, за исключением Xiaomi Mi 11 Lite со Snapdragon 780G, который разместился на четвёртой строчке. Самым мощным из среднебюджетных смартфонов признан iQOO Z5, а замыкает десятку лидеров Huawei Nova 9.
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