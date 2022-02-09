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Информация об агентстве
NVIDIA стала седьмой крупнейшей компанией США по капитализации — два года назад она была на 50 месте
22:54 08.02.2022 |
В начале этой недели разработчик чипов NVIDIA вышел на седьмое место по величине рыночной стоимости среди всех компаний в США, опередив Meta Platforms, материнскую компанию социальной сети Facebook.
По данным Dow Jones Market Data, NVIDIA завершила сессию в понедельник с рыночной стоимостью $618,2 млрд, а Meta закрыла торги с рыночной стоимостью $612,2 млрд. Акции NVIDIA подорожали за сессию на 1,7 %, в то время как акции Facebook потеряли в цене 5,1 %. Ещё год назад NVIDIA была 15-й по величине компанией США, а два года назад находилась на 50-й позиции рейтинга исходя из рыночной стоимости.
После объявления на прошлой неделе более слабых, чем ожидали аналитики, результатов за четвёртый квартал 2021 года, а также разочаровывающего прогноза, акции Meta упали в цене более чем на четверть, что стало худшим результатом всю историю компании. В наступившем году компания может недополучить до $10 млрд выручки из-за изменений в политике конфиденциальности iOS, внесённых Apple, которые ограничивают возможность третьих лиц отслеживать действия пользователей в интернете.
Meta также придётся бороться с изменением пользовательских предпочтений, вызванным ростом популярности сервиса TikTok, хотя у неё есть в Instagram похожий сервис Reels, который набирает популярность среди пользователей.
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